Quando i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari, programma 28 marzo, streaming, italiani in gara

Si alza la tensione ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in svolgimento negli Stati Uniti, precisamente presso il TD Garden di Boston. Oggi, venerdì 28 marzo, in occasione del terzo giorno di competizioni assisteremo alla rhythm dance della danza sul ghiaccio ed al programma libero individuale femminile.

Il primo segmento comincerà alle 16:00 italiane e sarà quello della danza dove, per l’Italia, i fari saranno chiaramente puntati su Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare la terza medaglia iridata consecutiva battagliando con i temibili padroni di casa Madison Chock-Evan Bates e con i canadesi Piper Gilles-Pual Poirier. Attenzione anche al secondo binomio azzurro in gara, quello formato da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, a caccia della qualificazione al programma libero.

Nella sezione notturna, a partire dalle 23:00, andrà in scena invece il libero individuale femminile, in cui l’osservata speciale Lara Naki Gutmann, attualmente quattordicesima, farà di tutto per poter acciuffare un piazzamento in top 10. Ai piani alti è invece è prevista una lotta dai contorni clamorosi, considerata la classifica cortissima dello short in cui si è imposta non senza sorprese Alysa Liu, seguita da Mone Chiba, Isabeu Levito, Wakaba Higuchi e Kaori Sakamoto.

Guarda i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

I Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà fruibile in televisione su Eurosport 2 dalle 17:00 con la rhythm dance femminile, mentre RAI Sport+HD comincerà la copertura a partire dalle 19:50. Su RAI 2 invece andrà in onda la diretta del libero femminile dalle 23:55. In streaming si potrà seguire dunque anche su NOW, Sky e DAZN (per ciò che concerne le trasmissioni su Eurosport 2) e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece l’intera diretta LIVE testuale di questo day-3, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

A CHE ORA I CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Venerdì 28 marzo

16:00-21:45 Rhythm dance danza sul ghiaccio – Diretta TV su Eurosport 2 dalle 17:00, su Rai Sport+HD dalle 19:50 (in gara Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger)

23:00-03:10 (giorno successivo) Free program individuale femminile – Diretta TV su Rai2 dalle 23:55 (in gara Lara Naki Gutmann)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (AGGIUNGERE CINQUE ORE DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA TERZA GIORNATA IN TV

Diretta TV: rhythm dance danza sul ghiaccio dalle 17:00 su Eurosport 2 e dalle 19:50 su Rai Sport HD; libero individuale femminile dalle 23.55 Rai 2 HD

Diretta Streaming: integrale su Discovery Plus; Sky Go, NOW e DAZN (per le trasmissioni su Eurosport 2), Rai Play.

Diretta Live Testuale: OA Sport