LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i velocisti

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Catalogna 2025. Dopo le due tappe movimentate in cui hanno dato spettacolo Juan Ayuso e Primoz Roglic l’edizione numero 105 della Volta a Cataluñya offre una nuova occasione per i velocisti con la Pauls-Amposta, frazione lunga 172 chilometri.

Nei primi chilometri di tappa c’è molta salita con l’unico GPM di giornata il Coll de la Font (7.3 km al 3.4% di pendenza media). Gli ultimi 70 km sono quasi totalmente pianeggianti con due strappetti che precedono lo sprint intermedio di L’Aldea, posto a meno di 30 km dal traguardo, che metterà in palio 3 secondi di abbuono.

L’arrivo sarà probabilmente in volata. I principali favoriti sono Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) e Matthew Brennan (Team Visma | Lease a bike) che hanno vinto le prime due tappe di questa corsa, entrambe finite in volata. Non sarà della partita Kaden Groves (Alpecin Deceuninc) che si è ritirato nel corso della tappa di ieri. L’Italia si affida principalmente ad Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) quinto nella volata di lunedì

La partenza della quinta tappa della Volta a Cataluñya 2025 sarà da Pauls alle 12.10. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcun’emozione. Buon divertimento!