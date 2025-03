LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: parte l’assalto al podio di Guignard-Fabbri. C’è il libero femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Boston negli USA, che proseguono con la rhythm dance nel pomeriggio e in serata/nottata con il programma libero femminile. Mancano ancora all’appello gli atleti russi ma ormai la volata verso Milano-Cortina è lanciatissima e si preannuncia un grande spettacolo, con i primi pass olimpici in palio.

Nel pomeriggio italiano scatta la tredicesima avventura di Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a disputare i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio di figura, quest’anno in scena in quel di Boston, con l’obiettivo di conquistare la terza medaglia consecutiva in campo iridato. Un’ambizione concreta quella dei veterani della danza sul ghiaccio, ormai costantemente in top 3 nella scala gerarchica intercontinentale insieme ad altri due pesi massimi della disciplina, ovvero Madison Chcok-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier. Curiosamente, i tre team si ritroveranno sul ghiaccio americano senza particolari indicazioni circa i distacchi a programmi puliti: nell’unica occasione di confronto, infatti, i canadesi uscirono subito dalla lotta per la top 3 a causa di un errore grave avuto nella rhythm dance, fattore che favorì i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, particolarmente colpiti dal più classico del fattore “C” in tutta la prima parte di stagione.

Per quanto visto finora, non è esclusa una lotta a due per l’oro. Dai feedback analizzati negli scorsi mesi, sembra che a battagliare per il metallo più pregiato saranno i padroni di casa Chock-Bates, chiamati al riscatto dopo aver ceduto non senza sorprese il passo a Gilles-Poirier in occasione dei Four Continents. Giocare tra le mura amiche, in un contesto caldissimo, avvantaggerà quasi certamente gli statunitensi. Proprio per questo, gli allievi seguiti da Barbara Fusar Poli dovranno semplicemente limitarsi a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero incantare pubblico e giuria con il loro pattinaggio di assoluta precisione, grazia, eleganza, qualità ed innovazione, quest’ultima sciorinata soprattutto nel discusso quanto fascinoso programma libero a tema robot. Il resto, come dice il detto, verrà da sé. Vogliamo un’altra gioia.

In serata si assegna la seconda medaglia d’oro della manifestazione con il programma libero femminile. Alysa Liu ha firmato il miglior punteggio nello short program femminile. La padrona di casa è stata premiata con il punteggio complessivo di 74.58 (40.80 per la parte tecnica e 33.78 per i components) per l’ottimo esercizio eseguito sulle note di Promise. La classe 2005, allenata di Massimo Scali e Philip Di Guglielmo, terza ai Mondiali 2022 e quarta ai recenti Four Continents, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco come ha dimostrato nella serata odierna.

La statunitense, prima donna ad eseguire un triplo Axel e un salto quadruplo nello stesso programma, ha migliorato di un paio di decimi un personale vecchio di oltre tre anni (74.31 il 10 settembre 2021 al Lombardia Trophy). Alysa Liu si è lasciata alle spalle la giapponese Mone Chiba (73.44, 39.34+34.10 per la settima classifica dell’ultima rassegna iridata) e la connazionale Isabeau Levito (73.33, 39.27+34.06 per l’argento mondiale in classifica. Si trovano in scia anche le giapponesi Wakaba Higuchi (72.10, 39.71+32.39) e Kaori Sakamoto (71.03, 35.99+35.04 per la vincitrice delle ultime tre edizioni dei Mondiali). La nostra Lara Naki Gutmann occupa la quattordicesima posizione con il punteggio di 61.72 (32.76+29.96). La lotta per le medaglie divamperà con il free skating in programma venerdì 28 marzo alle ore 23.00 italiane.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Boston negli USA, che proseguono con la rhythm dance nel pomeriggio e in serata/nottata con il programma libero femminile: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 16.15 con il primo gruppo di lavoro della rhythm dance. Dalle 23.oo al via il programma libero della gara femminile. Buon divertimento!