Oggi mercoledì 5 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. I Mondiali di sci nordico proseguono con la team sprint di sci di fondo e la gara a squadre miste di salto con gli sci, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino riparte con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Kvitfjell. Da seguire anche i Mondiali juniores di biathlon e di sci alpino.

Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Trofeo Laigueglia, mentre il grande tennis propone la prima giornata del Masters 1000 e del WTA 1000 di Indian Wells. Conegliano e Scandicci saranno impegnate nell’andata dei quarti di finale di Champions League, scenderà in campo anche Novara per il propri impegno nella CEV Cup.

Da non perdere l’abbuffata di basket europeo e l’andata degli ottavi di Champions League per il calcio con l’Inter che farà visita al Feyenoord. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 5 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 5 marzo

06.00 SNOOKER – World Grand Prix, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom femminile a Tarvisio, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

09.30 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Staffetta juniores femminile a Oestersund (diretta streaming su Discovery+)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Orleans Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera maschile a Kvitfjell (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 SCI DI FONDO (Mondiali) – Team Sprint maschile/femminile in tecnica classica a Trondheim, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Pay, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.05 CICLISMO – Trofeo Laigueglia (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.15; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.15)

12.30 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom femminile a Tarvisio, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

12.45 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Staffetta juniores maschile a Oestersund (diretta streaming su Discovery+)

14.30 SCI DI FONDO (Mondiali) – Team Sprint maschile/femminile in tecnica classica a Trondheim, fase finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO (UEFA Youth League, ottavi di finale) – Bayern Monaco-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali) – Gare a squadre miste HS138 a Trondheim (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.30; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 BASKET (EuroCup) – Turk Telekom-Buducnost (diretta streaming su DAZN)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – VakifBank Istanbul-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Budowlani Lodz-Scandicci (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale di ritorno) – Roma-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Champions League) – Due partite: Galatasaray-Unicaja, Szombathely-Murcia (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – Rytas-Manisa (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Feyenoord-Inter (diretta streaming su Amazon Prime Video)

18.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Alpo VillaFranca-Faenza (diretta streaming su Flima Tv)

19.30 BASKET (EuroCup) – Cedevita Olimpija-Besiktas (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Reggio Emilia-Manresa (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, semifinale d’andata) – Novara-THY Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 TENNIS – ATP Masters 1000, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 255, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 22.30; diretta streaming su Sky Go, NOW). Nardi–Norrie (quarto match dalle ore 20.00 e non prima delle ore 03.00), Cobolli-Smith (secondo match dalle ore 21.00 e non prima delle ore 23.00)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 255, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 22.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Cocciaretto-Zarazua (ore 20.00)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Developres Resovia-Conegliano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Parigi-Monaco (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (EuroCup) – Gran Canaria-Venezia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Benfica-Barcellona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – PSG-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

