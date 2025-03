LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: le azzurre provano la rimonta. Seconda manche dalle 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30

11:51 Al mattino la migliore è stata Cornelia Oehlund. La svedese, che vanta già ottimi risultati in Coppa del Mondo, ha sfruttato al meglio il pettorale n.1 senza però riuscire a fare il vuoto. La scandinava dovrà dunque tenere alta l’intensità di sciata e dell’attenzione per conquistare l’oro.

11:47 Azzurre che proveranno la rimonta da podio dopo un’ottima prima manche di squadra. Tutte le 5 italiane al via hanno centrato l’obiettivo qualificazione con Pomarè, Collomb e Bieler in top ten.

11:43 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dello slalom speciale femminile dei Mondiali juniores. Poco meno di 20 minuti al via della seconda e decisiva manche.

10.37: per il momento è tutto, appuntamento alle 12 per la seconda manche. Buona giornata!

10.35. Questa la classifica finale della prima manche dello slalom del Mondiale di Tarvisio:

1 OEHLUND Cornelia SWE 42.58

2 RAICH Leonie AUT 42.86 +0.28

3 FALCH Natalie AUT 42.95 +0.37

4 MORITZ Kjersti USA 43.00 +0.42

4 NORDBERG Esther SWE 43.00 +0.42

6 POMARE Ambra ITA 43.25 +0.67

7 COLLOMB Giorgia ITA 43.33 +0.75

8 WAROSCHITZ Maja AUT 43.42 +0.84

9 ERTL Romy GER 43.45 +0.87

10 BIELER Tatum ITA 43.46 +0.88

11 GRANDINGER Charlotte GER 43.54 +0.96

12 PILLER Sue SUI 43.59 +1.01

12 MORITZ Liv USA 43.59 +1.01

14 HEDIN Astrid SWE 43.63 +1.05

15 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR 43.69 +1.11

16 MONDINELLI Emilia ITA 43.73 +1.15

17 JACOBSEN Christina NOR 43.77 +1.19

18 BUFF Faye SUI 43.81 +1.23

19 RIEDERER Elena AUT 44.04 +1.46

20 FELICIELLO Elsa CAN 44.09 +1.51

21 BUTLER Molly GBR 44.12 +1.54

22 VALLERIANI Giulia ITA 44.23 +1.65

23 KOSKINEN Silja FIN 44.27 +1.69

24 GROSDIDIER Tatum USA 44.42 +1.84

25 CARROZ Leonie FRA 44.48 +1.90

26 BOURGEOIS Amelie CAN 44.70 +2.12

27 HEAYDON Phoebe AUS 44.79 +2.21

28 ZEHNDER Shaienne SUI 44.85 +2.27

29 SIMOND Margot FRA 44.89 +2.31

30 SKOROKHODOVA Alexandra KAZ 44.97 +2.39

31 GROSDIDIER Logan USA 45.01 +2.43

32 ZIEBA Hanna POL 45.08 +2.50

33 PRESERN Taja SLO 45.24 +2.66

34 GARITANO ITURBE June ESP 45.51 +2.93

35 NICOLICI Andreea CAN 45.72 +3.14

35 MEYER Garance FRA 45.72 +3.14

37 SUNI Kia FIN 45.89 +3.31

38 REISCHL Antonia GER 45.93 +3.35

39 KOUTNA Tereza CZE 46.45 +3.87

40 TEN RAA Gwyneth LUX 46.56 +3.98

41 HUML Lara CZE 46.68 +4.10

42 KANTO Aada FIN 46.74 +4.16

43 HRBANOVA Ella SVK 46.93 +4.35

44 WORDLEY Nicole GBR 46.99 +4.41

45 BRUCE Pia AUS 47.04 +4.46

46 JAGER Myrthe NED 47.11 +4.53

47 BEGUE Nicole ARG 47.64 +5.06

48 MOLDOVAN Sofia Maria ROU 47.96 +5.38

49 HOLMES Charlotte GBR 48.22 +5.64

50 FRITZ Jana GER 48.26 +5.68

51 WATTERSON Mathilda NZL 48.90 +6.32

51 SROBOVA Veronika SVK 48.90 +6.32

53 CHEPEAUX Liv BEL 51.24 +8.66

54 BALOGH LORINC Bernadett ROU 51.30 +8.72

55 BIRO Maja ROU 52.33 +9.75

56 SKLATINIOTI Evangelia GRE 54.69 +12.11

57 ZIKOU Eleni GRE 55.25 +12.67

58 SOCIA Alicia PER 56.45 +13.87

59 PROULX Tallulah PHI 57.56 +14.98

60 DI CAMILLO Chiara ALB 1:02.66 +20.08

61 EL OMEIRA Mayssa LBN 1:04.29 +21.71

62 STEPHAN Mia-Maria LBN 1:06.98 +24.40

10.33: Si stanno concludendo le discese delle concorrenti di questa prima manche dello slalom Mondiale juniores di Tarvisio. In testa, come da attese della vigilia la svedese Oehlund, alle sue spalle due austriache, Raich e Falch. In casa Italia si attendeva qualcosa in più da Giorgia Collomb, reduce dal trionfo in gigante: l’azzurra ha chiuso settima a 75 centesimi dalla testa ma comunque a meno di 4 decimi dal podio. Meglio di lei ha sapugto fare Ambra Pomare, sesta a 67 centesimi da Oehlund. Bene anche Bieler, decima a 88 centesimi. Più indietro Mondinelli, 16ma a 1″15 e Valleriani 22ma a 1″65

10.10: infortunio probabilmente ad un ginocchio per l’ungherese Kortvelyessi che deve essere fatta scendere con il toboga, per cui al momento la gara è interrotta quando mancano 19 atlete al via

10.05: Ancora 24 atlete devono prendere il via, poco più di 50 sono arrivate al traguardo. Non ci sono e probabilmente non ci saranno altri inserimenti nelle prime 30 posizioni

9.55: Questa la classifica quando sono scese le prime 66 atlete:

1 OEHLUND Cornelia SWE 42.58

2 RAICH Leonie AUT 42.86 +0.28

3 FALCH Natalie AUT 42.95 +0.37

4 MORITZ Kjersti USA 43.00 +0.42

4 NORDBERG Esther SWE 43.00 +0.42

6 POMARE Ambra ITA 43.25 +0.67

7 COLLOMB Giorgia ITA 43.33 +0.75

8 WAROSCHITZ Maja AUT 43.42 +0.84

9 ERTL Romy GER 43.45 +0.87

10 BIELER Tatum ITA 43.46 +0.88

11 GRANDINGER Charlotte GER 43.54 +0.96

12 PILLER Sue SUI 43.59 +1.01

12 MORITZ Liv USA 43.59 +1.01

14 HEDIN Astrid SWE 43.63 +1.05

15 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR 43.69 +1.11

16 MONDINELLI Emilia ITA 43.73 +1.15

17 JACOBSEN Christina NOR 43.77 +1.19

18 BUFF Faye SUI 43.81 +1.23

19 RIEDERER Elena AUT 44.04 +1.46

20 FELICIELLO Elsa CAN 44.09 +1.51

21 BUTLER Molly GBR 44.12 +1.54

22 VALLERIANI Giulia ITA 44.23 +1.65

23 KOSKINEN Silja FIN 44.27 +1.69

24 GROSDIDIER Tatum USA 44.42 +1.84

25 CARROZ Leonie FRA 44.48 +1.90

26 BOURGEOIS Amelie CAN 44.70 +2.12

27 HEAYDON Phoebe AUS 44.79 +2.21

28 ZEHNDER Shaienne SUI 44.85 +2.27

29 SIMOND Margot FRA 44.89 +2.31

30 SKOROKHODOVA Alexandra KAZ 44.97 +2.39

31 GROSDIDIER Logan USA 45.01 +2.43

32 ZIEBA Hanna POL 45.08 +2.50

33 PRESERN Taja SLO 45.24 +2.66

34 GARITANO ITURBE June ESP 45.51 +2.93

35 NICOLICI Andreea CAN 45.72 +3.14

35 MEYER Garance FRA 45.72 +3.14

37 SUNI Kia FIN 45.89 +3.31

38 REISCHL Antonia GER 45.93 +3.35

39 TEN RAA Gwyneth LUX 46.56 +3.98

40 KANTO Aada FIN 46.74 +4.16

41 HRBANOVA Ella SVK 46.93 +4.35

42 WORDLEY Nicole GBR 46.99 +4.41

43 JAGER Myrthe NED 47.11 +4.53

44 FRITZ Jana GER 48.26 +5.68

9.50: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con le ultime discese, moltissime le uscite, La migliore delle ultima scese è la australiana Heaydon, 27ma a 2″21 dalla testa

9.43: L’ultima delle austriache, Riederer si inserisce al 19mo posto a 1″46

9.42: 25mo posto per la canadese Bourgeois

9.40. Dopo diverse uscite buona la prova della svizzera Piller che èp 12ma a 1″01, la migliore della nazionale elvetica

9.35: Fuori la statunitense Hunt, la tedesca Wies e la giapponese Ueno

9.34: Lontana anche la canadese Nicolici, 27ma a 3″14

9.33: La francese Simond è 25ma, la kazaka Skorokhodova è 26ma a 2″39

9.31: La canadese Feliciello è 18ma a 1″51

9.31: 21mo posto per la statunitense Grosdidier a 1″84 dalla vetta

9.30: 22ma la svizzer Zehnder a 2″17

9.28: Altra pretendente al podio! La statunitense K. Moritz che chiude al quarto posto a 42 centesimi dalla testa, 16ma la norvegese Jacobsen a 1″19

9.27: Molto bene la tedesca Ertl che si inserisce in ottava posizione con un ritardo di 87 centesimi

9.26: La norvegese Sylvester-Davik si inserisce in 12ma posizione a 1″11 dalla testa

9.25: Questa la classifica dopo le prime 26 discese:

1 OEHLUND Cornelia SWE 42.58

2 RAICH Leonie AUT 42.86 +0.28

3 FALCH Natalie AUT 42.95 +0.37

4 NORDBERG Esther SWE 43.00 +0.42

5 POMARE Ambra ITA 43.25 +0.67

6 COLLOMB Giorgia ITA 43.33 +0.75

7 WAROSCHITZ Maja AUT 43.42 +0.84

8 BIELER Tatum ITA 43.46 +0.88

9 GRANDINGER Charlotte GER 43.54 +0.96

10 MORITZ Liv USA 43.59 +1.01

11 HEDIN Astrid SWE 43.63 +1.05

12 MONDINELLI Emilia ITA 43.73 +1.15

13 BUFF Faye SUI 43.81 +1.23

14 BUTLER Molly GBR 44.12 +1.54

15 VALLERIANI Giulia ITA 44.23 +1.65

16 KOSKINEN Silja FIN 44.27 +1.69

17 CARROZ Leonie FRA 44.48 +1.90

18 MEYER Garance FRA 45.72 +3.14

19 KANTO Aada FIN 46.74 +4.16

20 FRITZ Jana GER 48.26 +5.68

9.23: Francia indietro, Carroz chiude 19ma a 1″70 dalla testa

9.22: La finlandese Koskinen è 16ma a 1″69

9.21: Che manche di Ambra Pomare che si inserisce in quinta posizione davanti a Collomb! Ritardo di 57 centesimi per l’azzurra

9.20: Solo discreta la prova della prima delle svizzere, Buff che si inserisce in 12ma posizione a 1″23 dalla testa

9.19: Buonissima la prova dell’azzurra Tatum Bieler che lascia qualcosa cdi troppo nella parte centrale della gara ma è comunque settima a 88 centesimi dalla testa. per il podio potrebbe esserci anche lei

9.18: La britannica Butler si inserisce all’undicesimo posto a 1″54 dalla testa

9.17: Fuori la francese Charbotie, l’azzurra Valleriani si inserisce all’11mo posto con 1″65 di ritardo

9.15: Errori per la francese Meyer che è 11ma a 3″14

9.15: Fuori la tedesca Illig

9.14: E’ sesta alle spalle dell’azzurra Collomb la austriaca Waroschitz che chiude a 86 centesimi dalla vetta

9.13: Altra grande prestazione per la Svezia: Norberg con un ottimo finale di gara si inserisce al quarto posto a 42 centesimi dalla connazionale

9.12: Si inserisce in settima posizione la svedese Hedin che chiude a 1″05 dalla compagna Oehlund

9.11: Apparentemente inforca in alto ma prosegue la tedesca Fritz che è nona a 5″68

9.10: Fuori in alto la terza delle austriache Rings-Wanner

9.09: Buonissima la prova della figlia d’arte Leonie Raich che chiude seconda a 28 centesimi dalla testa

9.08: Grave errore per la finlandese Kahto che accumula un ritardo di 4″16 ed è settima

9.07: Ottima manche della austriaca Falch che si inserisce al secondo posto a 37 centesimi da Oehlund

9.06: problemi in alto ma buon finale di gara per la tedesca Grandinger che è terza a 96 centesimi da Oehlund

9.05: Velocissima in alto la svedese Landstroem che però sbaglia nel finale, si allarga, perde aderenza e non riesce a rimanere nel tracciato

9.04: Stava disputando una buona gara la statunitense Bocock ma subito dopo l’intermedio ha inforcato

9.03, Importante ritardo anche per la statunitense Moritz che chiude terza con un ritardo di 1″01

9.03: Era partita bene l’azzurra, meglio di Oehlund in alto, poi ha perso tanto nella parte centrale ed è terza a 1″15

9.02: Mondinelli all’intermedio ha 79 centesimi di ritardo

9.02: Continua a perdere Giorgia Collomb e chiude con un ritardo di 75 centesimi da Oehlund. Ora Mondinelli

9.01: 5 decimi di ritardo all’intermedio per Collomb

9.01: Manche apparentemente senza errori per la svedese Oehlund che fa segnare il tempo di 42″58. Ora Collomb

8.58: La prima atleta a prendere il via sarà anche la favorita numero uno della gara, la svedese Oehlund

8.55: Tedesche d’assalto con Jana Fritz, Charlotte Grandinger e Laila Illig, mentre l’Austria si affida alla solidità di Leonie Raich e Natalie Falch. Slalom all’apparenza anello debole delle giovani svizzere, ma Faye Buff non sarà assolutamente da sottovalutare.

8.52: N.19 per Giulia Valleriani, mentre Tatum Bieler ed Ambra Pomarè saranno della contesa rispettivamente per 21esima e 23esima. Si può dunque sperare in una gara con diverse italiane protagoniste.

8.49: Oltre alla citata Collomb, che partirà con il pettorale n.2, potrà sfruttare le perfette condizioni della pista anche Emilia Mondinelli, che disputerà la propria prova subito dopo la compagna di squadra.

8.46: Diverse le speranze azzurre, con due italiane presenti nel primissimo gruppo di merito.

8.43: Sulle nevi di Tarvisio Giorgia Collomb ci riprova dopo lo splendido oro conquistato in gigante dinanzi al pubblico amico.

8.40: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom speciale femminile dei Mondiali juniores di sci alpino 2025

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom speciale femminile dei Mondiali juniores di sci alpino 2025. Sulle nevi di Tarvisio Giorgia Collomb ci riprova dopo lo splendido oro conquistato in gigante dinanzi al pubblico amico. Diverse le speranze azzurre, con due italiane presenti nel primissimo gruppo di merito.

Oltre alla citata Collomb, che partirà con il pettorale n.2, potrà sfruttare le perfette condizioni della pista anche Emilia Mondinelli, che disputerà la propria prova subito dopo la compagna di squadra. N.19 per Giulia Valleriani, mentre Tatum Bieler ed Ambra Pomarè saranno della contesa rispettivamente per 21esima e 23esima. Si può dunque sperare in una gara con diverse italiane protagoniste.

La principale insidia sarà rappresentata dalla svedese Cornelia Oehlund, brillantissima nell’ultimo slalom di Coppa del Mondo. Occhi puntati sulla polivalente americana Elizabeth Bocock e sulla connazionale Liv Moritz. Tedesche d’assalto con Jana Fritz, Charlotte Grandinger e Laila Illig, mentre l’Austria si affida alla solidità di Leonie Raich e Natalie Falch. Slalom all’apparenza anello debole delle giovani svizzere, ma Faye Buff non sarà assolutamente da sottovalutare.

Lo slalom speciale femminile dei Mondiali juniores di sci alpino inizierà alle 9.00, mentre la seconda manche sarà alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!