LIVE Lodz-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: andata dei quarti in Polonia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League di volley femminile tra Budowlani Lodz e Savino del Bene Scandicci. La formazione toscana “vede” la sua prima Final Four di Champions League, ma prima deve superare un ostacolo tutt’altro che semplice come la squadra polacca del Budowlani Lodz, che contenderà da domani il posto nel torneo finale della coppa più prestigiosa. Un quarto di finale che vede le toscane favorite ma che nasconde qualche insidia per la formazione di Gaspari.

Innanzitutto, la Savino del Bene dovrà voltare in fretta pagina rispetto alle ultime due giornate di campionato, quando ha dilapidato un vantaggio importante su Milano nella corsa al secondo posto e, soprattutto, sulla brutta prova di sabato scorso contro Novara che, pur non avendo più nulla da chiedere alla sua regular season, ha battuto le toscane, permettendo il sorpasso di Milano nella corsa alla seconda piazza. Come sempre, in Europa, Gaspari avrà qualche problema in meno per la gestione delle sue giocatrici, visto che non c’è l’obbligo delle italiane in campo, ma le precarie condizioni di Herbots mettono qualche punto interrogativo sulla performance delle toscane, che si dovranno affidare in banda a Bajema e a Ruddins e magari confermare Mingardi.

Il Budowlani Lodz arriva da una stagione quasi fallimentare: quarta in campionato, fuori ai gironi in Champions e fuori ai quarti nella Coppa nazionale, ma quest’anno appare piuttosto competitiva. Le polacche occupano la terza posizione in classifica a 4 punti dalla vetta ed hanno perso due delle ultime cinque sfide in campionato. In Champions, la squadra allenata da Masiej Biernat ha chiuso al secondo posto con 10 punti il girone, che si era aperto con la netta sconfitta sul campo del Fenerbahce, poi il successo 3-2 in casa con Nantes, la vittoria 3-0 con Budapest, il successo 3-1 a Nantes, la sconfitta 1-3 in casa con il Fenerbahce e il successo risicato 3-2 a Budapest. Negli ottavi di finale, le polacche hanno eliminato le serbe del Tent Obrenovac vincendo 3-0 in trasferta e 3-1 fra le mura amiche.

L’alzatrice delle polacche è Evelina Wilinska, 31 anni, arrivata tre anni fa dal BKS BOSTIK Bielsko-Biała. È affiancata da un’altra polacca, Alicja Grabka. L’opposta titolare è un’italiana, Terry Enweonwu, che, dopo le esperienze a Conegliano, Firenze e Cuneo, si è trasferita quest’anno in Polonia e sta facendo piuttosto bene. Al suo fianco, nel ruolo, c’è una giocatrice col doppio passaporto, statunitense ed egiziano: Afedo Manyang, classe 2000, arrivata quest’anno dalla squadra serba del Radnički Blasters.

In banda, le titolari sono la polacca Paulina Damaske, arrivata lo scorso anno dal BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, e la serba Jelena Blagojevic, 26 anni, con un passato anche in Italia a Urbino e Bergamo, e arrivata l’estate scorsa a Lodz dalla Cina, dallo Shenzhen Zhongsai. In panchina c’è la polacca Alexandra Wenerska, arrivata in estate dallo Szent Benedek, squadra ungherese, e un altro nuovo arrivo di questa estate, Carolina Druzkowska. Al centro, le titolari sono la polacca Dominika Sobolska-Tarasova, reduce dall’esperienza in Italia a Busto Arsizio, ma in passato anche a Montichiari e Filottrano (ha 33 anni), e la slovena Sasa Planinsec, 29 anni, proveniente dal club cinese Jiangxi Shangrao Aofei. In panchina ci sono Kinga Rozynska e Malgorzata Lisiak. Il libero titolare è Justyna Lisiak, 26 anni, ex Energa MKS Kalisz ma a Lodz da cinque stagioni, e al suo fianco c’è Kornelia Drosdowska.

