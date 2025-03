LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Ganz/Cassol stupiscono, prime in qualificazione! Ora Pellegrino/Graz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.51: Al traguardo 1″56 di vantaggio per Klaebo su Chappaz

11.50: Pellegrino 14mo a 6″ dalla testa, sta un po’ risparmiando ma non serve esagerare

11.49: Ai 700 Klaebo in testa

11.40: Tra poco il via della seconda parte della qualificazione. Klaebo il primo a prendere il via, il terzo è Pellegrino che non dovrà strafare ma non può risparmiarsi

11.38: I primi dieci posti: Chappaz, Valnes, Tuz, Keck, Hakola, ASchumacher, Graz, Starega, Selles Gasch, Himma. Svezia al momento fuori dai 15 ma Anger potrà sistemare le cose

11.36: Ottavo Starega per la Polonia

11.36: Lo spagnolo Selles Gasch è ottavo dietro a Ganz

11.35: L’estone Himma va dietro a Graz, ottavo, Moser è decimo

11.34: Germania quarta con Keck

11.34: Tuz si inserisce al terzo posto

11.34: Hakola terzo al traguardo

11.33: Riebli quarto a 8″ da Chappaz al traguardo

11.33: Chappaz in testa al traguardo

11.33: Graz terzo al traguardo a 2″7 da Valnes

11.32: Chappaz miglior tempo a metà gara, Hakola stesso tempo di Valnes ai 300

11.31: Graz resta a 1″8 da Valnes a metà gara

11.31: iAi 300 Graz a 1″3 da Valnes ma davanti a Schumacher

11.29. Iniziata la qualificazione maschile

11.24: Queste le nazionali qualificate per la finale: Italia, Svezia, Norvegia, Svizzera, Cechia, Usa, Estonia, Canada, Francia, Cina, Polonia, Germania, Austria, Finlandia, Australia

11.21. Quentin è quinta al traguardo e “salva” la Francia

11.20: Cassol fantastica! Secondo posto a 0″96 da Sundling! Italia miglior tempo al momento

11.19: Faehndrich è terza all’arrivo, Skistad sesta

11.19: Kern nona al traguardo

11.19: Dahlqvist ottava al traguardo

11.18. Cassol seconda ai 700 metri

11.17: Skistad seconda ai 300

11.16. Joensuu in testa ai 300

11.14: Tra poco il via della seconda parte delle qualificazioni femminili

11.08: Queste le prime 15 posizioni al momento: Sundling, Weng, Ganz, Janatova, Weber, Niskanen, Diggins, Pulles, Gagnon, Chen, Hennig, Marcisz, Lie, Gal, Stepashkina

11.08: Lie per l’Australia si inserisce all’11mo posto davanti alla Francia

11.06: Hennig con la caduta è lontana, Gal malissimo, dietro di lei

11.06: bene l’azzurra Ganz che è terza a 9″76 dalla testa. Ottima la prova dell’azzurra, che è davanti anche Janatova

11.06: Weber è terza a 12″

11.05: L. Weng è seconda a 4″, Diggins è quarta a 13″

11.04: Sundling al traguardo rifila 12″ a Niskanen

11.04: Sundling in testa, L. Weng a 1″, Ganza quarta a metà gara

11.03: Ganz terza ai 300 metri. Caduta per Hennig

11.02: Sundling davanti ai 300 metri

11.01: Partita la qualificazione

10.59: Piove a Trondheim, condizioni molto difficili. ogni tanto qualche fiocco di neve si vede

10.58: In campo femminile la grande favorita è la Svezia che può contare su una batteria di fuoriclasse assoluta: Sundling e Dahlqvist dovrebbero essere le prescelte per andare a caccia della quarta medaglia d’oro di squadra ma devono fare attenzione alla Norvegia che finora in questo Mondiale casalingo ha vinto in tutte le discipline, tranne che nello sci di fondo femminile e dunque vorrà cercare di sfatare questo tabu al più presto per scrivere una indelebile pagina di storia. Germania, Usa, Finlandia e Svizzera possono inserirsi nella lotta per le medaglie.

10.55: Johannes Høsflot Klæbo che in tasca ha già tre medaglie d’oro, punta al poker di titoli mondiali e sarà affiancato ad un altro fuoriclasse delle sprint come Erik Valnes. In campo maschile la Norvegia non ha rivali e, a meno di imprevisti, potrà portare a casa l’atteso successo. Alle spalle dei padroni di casa può accadere di tutto. la Finlandia ha perso il suo fuoriclasse del passo alternato, Iivo Niskanen che ha lasciato Trondheim per problemi fisici e questa assenza potrebbe anche cambiare qualcosa nello schema di gara. Gli Usa con Ben Ogden possono tentare di sparigliare le carte ma attenzione a Svizzera, Francia, Germania e Svezia che possono aspirare al podio.

10.52: In campo femminile, invece, la squadra italiana sarà composta da Caterina Ganz, reduce da una buona 10 km che l’ha vista chiudere al 15mo posto e da Federica Cassol che in stagione si è fatta notare per alcune sprint di ottimo livello e in particolare per il primo posto conquistato in qualificazione nella sprint di Dobbiaco nel Tour de Ski. L’obiettivo delle azzurre è quello di centrare la finale.

10.49. Come funziona la qualificazione? Partono entrambi gli atleti della squadra a titolo individuale, vale la somma dei due tempi. le prime 15 squadre si qualificano per la finale

10.46: Per il campione valdostano Federico Pellegrino, all’ultimo Mondiale in carriera, è la seconda possibilità di salire sul podio ma il compito è abbastanza arduo visto che i due compagni potenziali dell’azzurro non possono essere schierati. Francesco De Fabiani, che ieri ha partecipato alla 10 km, non è riuscito mai a trovare la condizione in stagione anche a causa di alcuni malanni fisici e dunque non sarà schierato, stessa cosa per Elia Barp che ha dovuto abbandonare Trondheim anzitempo anche lui per problemi di carattere fisico.

10.43: Il programma della rassegna iridata prosegue sulle nevi di Trondheim (in Norvegia) con la sprint a tecnica classica di sci di fondo, ovvero una delle poche gare dell’intera manifestazione in cui l’Italia può coltivare ambizioni da podio, grazie ad un Federico Pellegrino che la medaglia individuale l’ha già conquistata nella sprint

10.40: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Team sprint a tecnica classica valida per i Mondiali di Trondheim 2025.

