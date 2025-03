LIVE Feyenoord-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: occhio agli olandesi che hanno eliminato il Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Feyenoord e Inter si sfidano nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2025. Con tre successi e tre pareggi, il Feyenoord è imbattuto negli ultimi sei match e si prepara a questi ottavi di Champions League dopo aver buttato fuori il Milan vincendo in totale per 2-1 nel doppio turno di playoff.

I nerazzurri sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Napoli nel big match per la testa della Serie A, risultato che comunque le ha consentito di mantenere il primo posto in Serie A. I giocatori di Simone Inzaghi tornano a giocare nella massima competizione europea dopo aver chiuso al quarto posto la “League Phase”.

Con 60 reti fatte, l’Inter ha realizzato il maggior numero di gol in Serie A quest’anno sino ad ora con una media di 2,2 gol per match. Anche il Feyenoord ha una media di circa due reti a match in Eredivisie, ma, d’altro canto, concede una media di circa 1,1 gol a partita. Il Feyenoord ha realizzato 20 reti finora in Champions League ma ne ha subite 22.

Lautaro Martinez è stato il miglior marcatore dell’Inter in Champions League fino a questo momento del torneo. Il calciatore argentino ha realizzato infatti cinque reti nelle otto sfide che ha giocato nella competizione, inclusa una tripletta contro il Monaco nell’ultima giornata della fase a gironi del torneo.

Probabili formazioni

Feyenoord: Wellenreuther, Mitchell, Beelen, Hancko, Hartman, Smal, Ivanusec, Milambo, Moussa, Carranza, Paixao

Inter: Martinez, Acerbi, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Pavard, Thuram, Martinez

