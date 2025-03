Dove vedere in tv Developres Resovia-Conegliano, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Tra la final four di Champions League e Conegliano c’è la capolista del campionato polacco, il Developres Rzeszow e le venete non possono permettersi di prendere sottogamba questa sfida dove partono comunque con tutti i favori del pronostico. Con 41 vittorie consecutive alle spalle in questa stagione, la squadra di Daniele Santarelli si appresta ad affrontare una trasferta che qualche insidia la nasconde.

Zero sconfitte in campionato, zero sconfitte nel girone di Champions, già tre trofei sollevati nella prima parte della stagione e due, lì sui vari tavoli che attendono. Fin qui l’annata della Antonio Carraro Imoco è stata a dir poco trionfale ma ora arrivano i bersagli grossi da colpire e la formazione veneta non si vuole lasciare sfuggire nulla e per quello che si è visto finora la grande favorita è proprio lei. Santarelli ha potuto preparare con cura questa doppia sfida, anche se poi Conegliano, una volta prima in regular season, non ha mollato la presa. Le venete vogliono sbrigare la pratica ma dovranno fare attenzione ad alcune delle giocatrici avversarie.

Il Developres Rzeszow, appunto, guida la classifica del campionato polacco con 51 punti all’attivo e 2 lunghezze di vantaggio sulle cugine dell’LKS Lodz. Arriva da otto vittorie consecutive e l’ultima sconfitta l’ha subita proprio contro… Conegliano perché le due formazioni si sono affrontate anche nel girone preliminare di Champions con doppia vittoria delle venete con il punteggio di 3-1 in trasferta e 3-0 in casa. Le polacche hanno vinto 3-1 con Plovdiv in casa, 3-0 sul campo del Mladost Zagabria, 3-0 in casa con il Mladost e 3-0 sul campo del Plovdiv. Negli ottavi di finale il Developres ha eliminato l’ostico Stoccarda vincendo 3-1 in trasferta e 3-0 in casa.

Il fischio d’inizio è in programma alla RCWS Podpromie di Rzeszow alle 20.30 di mercoledì 5 marzo. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Developres Rzeszow e Conegliano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

RCWS Podpromie Rzeszow – Quarti di finale

Mercoledì 5 marzo

Ore 20.30 Developres Rzeszow-Antonio Carraro Imoco Conegliano – Diretta su Sky Sport Arena (204) e diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) 20.30

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.