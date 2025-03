Dove vedere il Trofeo Laigueglia 2025: orari partenza e arrivo, programma, streaming

Mercoledì 5 marzo si correrà la 62esima edizione del Trofeo Laigueglia, che apre la stagione delle gare italiane. Tanti gli specialisti che si daranno battaglia durante i 197 chilometri di un percorso ricco di saliscendi che terminerà con un lungo rettilineo nella città ligure. L’anno scorso fu il francese Lenny Martinez (Groupama FDJ) a trionfare anticipando Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Tra coloro che si sfideranno per il trofeo, bisogna sicuramente citare l’ex campione del mondo Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Christian Scaroni (XDS Astana Team) apparso in ottime condizioni e Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) vincitore del Faun Drome Classic. Tra i vari outsider sono presenti anche Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty), Diego Ulissi ed Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari e come vedere in tv e in streaming il Trofeo Laigueglia 2025. La corsa ligure sarà disponibile in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e su Eurosport 2 per gli abbonati dalle 14:15. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery +, Dazn, Now e SkyGo. Inoltre, la diretta live testuale sarà garantita da OA Sport dalle ore 11.

PROGRAMMA TROFEO LAIGUEGLIA 2025

Mercoledì 5 febbraio

Orario di partenza: ore 11

Orario di arrivo stimato: ore 16

TROFEO LAIGUEGLIA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) ed Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 14:15

Diretta streaming: Rai Play, Discovery +, Dazn, Now; SkyGo dalle 14:15

Diretta live testuale: OA Sport