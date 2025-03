LIVE Resovia-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: andata da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Resovia-Conegliano, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025. La fase degli scontri diretti è ormai entrata nel vivo e le campionesse venete sono pronte, come sempre, a svolgere un ruolo da assolute protagoniste.

Conegliano, ancora imbattuta in stagione in tutte le competizioni, ha ovviamente vinto la Pool A, concedendo appena un set alle avversarie. Grazie a questo risultato le Pantere hanno potuto saltare gli ottavi di finale, qualificandosi di diritto al turno successivo. Il Resovia ha invece concluso la fase a gironi in seconda posizione, proprio alle spalle di Wolosz e compagne, ed è stata l’unica formazione capace di strappare un set alla formazione di Santarelli. Le polacche, non essendo teste di serie, sono dovute invece passare dagli ottavi di finale, dove hanno avuto il merito di superare lo Stoccarda (3-1, 3-0).

Queste due formazioni si sono affrontate ben sei volte nelle ultime due stagione e in tutti gli scontri diretti è stata Conegliano ad avere la meglio. La vincente di questa sfida, che si deciderà solo in seguito allo svolgimento dei due match d’andata e di ritorno, dovrà vedersela con una tra Milano ed Eczacibasi, squadre tra le favorite per vincere il titolo. Le Pantere questa sera partiranno con tutti i favori del pronostico e una vittoria per 3-0 o 3-1 fuori casa metterebbe di fatto una grande ipoteca sul passaggio del turno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Resovia-Conegliano, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!