LIVE Sci alpino, Prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris brilla dietro a Hrobat. Caduta di Mattia Casse

11.46: Giovanni Franzoni è trentasettesimo ad 1.69 da Hrobat. Non una bella prova dell’azzurro.

11.40: Molteni accusa un secondo e mezzo di ritardo da Hrobat ed è al momento ventinovesimo.

11.30: Il canadese Read è decimo a 57 centesimi. Il prossimo italiano sarà Nicolò Molteni con il 39.

11.28: Adesso aggiorneremo ad ogni discesa degli italiani e poi ad ogni inserimento tra i primi dieci della classifica.

11.26: Sono scesi i primi 30 della prima prova. In testa c’è lo sloveno Miha Hrobat davanti ad un ottimo Dominik Paris, che ha accusato solo 5 centesimi di ritardo. Terzo Terzo lo svizzero Franjo Von Allmen (+0.33), che precede il connazionale Alexis Monney (+0.34) e l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.37). Decimo Florian Schieder (+0.70), mentre è uscito Mattia Casse, con la prova che è stata interrotta per molti minuti.

11.22: Innerhofer sedicesimo a 90 centesimi da Hrobat. Distacchi veramente ravvicinati.

11.20: Continuano gli inserimenti. Il francese Baillet è settimo a 43 centesimi. Partito Christof Innerhofer.

11.18: Il tedesco Baumann si inserisce in nona posizione a 59 centesimi dalla vetta occupata da Hrobat.

11.17: In casa Italia preoccupano certamente le condizioni di Mattia Casse. Il piemontese è stato vittima di una brutta caduta, finendo nelle reti nella parte alta del tracciato, dopo che aveva stabilito il miglior crono nel primo intermedio.

11.15: L’americano Jared Goldberg fa scivolare Schieder fuori dalla Top-10. Lo statunitense è infatti decimo a 72 centesimi.

11.13: Florian Schieder è decimo a 70 centesimi.

11.11: Classifica cortissima. Il francese Muzaton è sesto a 40 centesimi dalla vetta. Tocca a Florian Schieder.

11.10: Dodicesimo posto per il finlandese Lehto a 1.31 da Hrobat.

11.08: Cochran-Siegle è quinto a 37 centesimi dalla vetta.

11.06: Sta per ricominciare la prova con l’americano Ryan Cochran-Siegle.

11.04: In attesa che si possa riprendere a Kvitfjell e di avere notizie sulle condizioni di Mattia Casse, c’è sicuramente da segnalare l’ottima prova di Dominik Paris, che dimostra di avere grande feeling con la pista norvegese.

11.01: Purtroppo è ancora tutto fermo a Kvitfjell dopo l’uscita di Mattia Casse. La speranza è quella che non si successo nulla di grave all’azzurro, che stava disputando sicuramente la miglior stagione della carriera.

10.57: In attesa di conoscere qualche dettaglio sulle condizioni di Mattia Casse ricapitoliamo la classifica. In testa c’è lo sloveno Miha Hrobat davanti a Dominik Paris di soli cinque centesimi. Terzo lo svizzero Franjo Von Allmen (+0.33), che precede il connazionale Alexis Monney (+0.34).

10.56: Dopo l’uscita di Casse la prova è stata interrotta.

10.55: Uscito Mattia Casse! L’azzurro era in testa al primo intermedio, prima di uscire dal tracciato.

10.53: Distacco importante per l’austriaco Vincent Kriechmayr, dodicesimo a 1.67. Tocca a Mattia Casse.

10.52: Anche Von Allmen è dietro a Hrobat e Paris. Lo svizzero conclude al terzo posto a 33 centesimi dalla vetta.

10.50: Si inserisce in terza posizione lo svizzero Alexis Monney a 34 centesimi da Hrobat. Anche lui ha perso molto nel tratto iniziale. Ora tocca a Von Allmen.

10.49: Marco Odermatt è quinto! Lo svizzero perde moltissimo nella prima parte e accusa 59 centesimi di ritardo al traguardo.

10.47: Ritardo elevato dello svizzero Murisier, settimo ad 1.50 da Hrobat. Tocca ad Odermatt

10.44: Secondo a 5 centesimi! Paris disputa una buona prima prova, recuperando quasi quattro decimi nel finale a Hrobat e mettendosi alle spalle dello sloveno.

10.43: Il francese Allegre si inserisce in seconda posizione a pari merito con Babinsky. Ora tocca a Dominik Paris.

10.41: Passa in testa lo sloveno Miha Hrobat con 52 centesimi di vantaggio su Babinsky.

10.39: Distacco importante per l’austriaco Stefan Eichberger, quinto a 1.62 dalla vetta.

10.38: Quarta posizione per l’austriaco Daniel Hemetsberger, con un ritardo di 1.16 dal connazionale.

10.35: Lo svizzero Rogentin è terzo a 65 centesimi dalla vetta, con l’elvetico che ha rallentato vistosamente nel tratto finale.

10.33: Il norvegese Sejersted accusa 78 centesimi di ritardo da Babinsky.

10.31: Babinsky ha concluso con il tempo di 1’47”40.

10.30: Partito l’austriaco Babinsky.

10.27: Si avvicina il momento dell’inizio della prova. Stanno scendendo ora gli apripista. Poi toccherà all’austriaco Stefan Babinsky con il numero 1.

10.22: Chiaramente i grandi favoriti sono gli svizzeri. Marco Odermatt si avvia a conquistare la coppa di specialità, ma i principali rivali sono proprio i connazionali Franjo Von Allmen ed Alexis Monney.

10.17: Da capire come si comporteranno i big in questa prima e se già spingeranno fin da subito o manterranno le energie in vista di un lunghissimo fine settimana, con due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica).

10.14: Fari puntati in casa Italia su Dominik Paris, anche perchè quella di Kvitfjell è sicuramente una delle piste preferite dell’altoatesino, avendo ottenuto quattro vittorie in carriera.

10.12: Questi gli italiani presenti al via. Dominik Paris (8), Mattia Casse (16), Florian Schieder (20), Christof Innerhofer (27), Nicolò Molteni (39), Giovanni Franzoni (45), Benjamin Jacques Alliod (50), Max Perathoner (56), Matteo Franzoso (62).

10.10: Buongiorno e benvenuti alla diretta della prima prova della discesa di Kvitfjell.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Gli uomini-jet cominciano a scaldare i motori sulla pista norvegese

Fari puntati in casa Italia su Dominik Paris, che ha dei dolcissimi ricordi a Kvitfjell avendo già vinto per quattro volte in carriera. Paris si è sbloccato a Crans Montana con il terzo posto in superG, conquistando il primo podio in stagione. Anche Mattia Casse e Florian Schieder scaldano i motori in vista della doppia discesa tra venerdì e sabato.

Chiaramente i grandi favoriti sono gli svizzeri. Marco Odermatt si avvia a conquistare la coppa di specialità, ma i principali rivali sono proprio i connazionali Franjo Von Allmen ed Alexis Monney.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Si parte alle 10.30. Buon divertimento!