LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: al momento gruppo compatto

11.50 Diversi scatti in gruppo, si forma un drappello al comando.

11.46 Ripreso l’azzurro, ora si è alzata l’andatura del plotone.

11.43 All’attacco in solitaria Alex Tolio (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

11.40 Alcuni corridori perdono contatto in coda al gruppo.

11.37 Adesso un tratto mosso dove potrebbe partire la fuga.

11.34 A terra anche Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies).

11.29 Caduta per Jonathan Lastra (Cofidis).

11.26 Gruppo nuovamente compatto.

11.23 Prova a farsi vedere davanti anche Andrea Scarso (S.C. Padovani Polo Cherry Bank).

11.20 Percorsi i primi dieci chilometri di gara ad andatura moderata.

11.17 Una ventina di secondi di margine, il gruppo lascia fare.

11.14 Il primo ad attaccare è il britannico Matthew Kingston (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente).

11.10 INIZIATA UFFICIALMENTE LA GARA!

11.06 Corridori che stanno affrontando il tratto neutralizzato prima del via.

11.03 Si apre oggi il calendario italiano del ciclismo su strada, la nuova stagione sulle strade del Bel Paese.

11.01 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del Trofeo Laigueglia 2025.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Laigueglia 2025. Tocca alla corsa ligure inaugurare la stagione delle classiche sul suolo nazionale in quella che, per tradizione, è la gara che segna l’arrivo in Italia del grande ciclismo internazionale.

La corsa si snoda su un percorso di 197 chilometri che parte e termina nella città ligure. A decidere le sorti della gara dovrebbe essere, molto probabilmente, il circuito finale, da ripetere quattro volte, con le salite di Colla Micheri, 2 chilometri di lunghezza all’8,2 per cento di pendenza media, e Capo Mele. L’arrivo è fissato a Laigueglia con il rettilineo finale che potrebbe rappresentare la cornice ideale per la battaglia finale tra i candidati al successo, sicuramente provati da una corsa dura e selettiva.

Il grande favorito della vigilia è, senza dubbio, lo spagnolo Juan Ayuso della UAE Team Emirates – XRG. L’Italia affida le sue speranze al trio della XDS Astana Team: il campione nazionale Alberto Bettiol, il veterano Diego Ulissi e Christian Scaroni, autore di un inizio di stagione eccellente culminato con i trionfi nel Classic Var e nel Tour des Alpes-Maritime.

La partenza della corsa è prevista alle 11.00. Si preannuncia un finale da fuochi d’artificio nel quale i candidati alla vittoria finale si daranno battaglia fino all’ultimo metro. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Laigueglia 2025. Buon divertimento!