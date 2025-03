LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: la pioggia può ribaltare tutto, Ferrari per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Melbourne andrà in scena una gara che si preannuncia incerta soprattutto per le condizioni meteorologiche che potrebbero andare a scompaginare non poche le carte in tavola. Vedremo se la pioggia accompagnerà i piloti o meno.

La Ferrari dovrà prodursi in una grande rimonta e non sarà affatto semplice. Le qualifiche non hanno dato un esito favorevole al Cavallino Rampante. Il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton non sono andati oltre il settimo e l’ottavo posto, avendo grosse difficoltà soprattutto nell’ultimo settore della pista, accumulando gran parte del loro ritardo dalle McLaren.

Le macchine di Woking guidate dal britannico Lando Norris e dall’australiano Oscar Piastri sono le favorite per la gara, ma sarà interessante capire cosa potrà accadere in caso di pista bagnata. Nell’eventualità si può pensare che Max Verstappen (Red Bull) possa approfittarne, come ha dimostrato sovente nel proprio percorso nel Circus. Dovrà rimontare anche Kimi Antonelli, solo 16° con la Mercedes.

Buon divertimento!