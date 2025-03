F1, la parole criptiche di Leclerc a Melbourne: Ferrari pensa alla pioggia o c’è dell’altro?

Troppo brutta per essere vera. Grande delusione in casa Ferrari dopo le qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, le due Rosse non sono andate oltre il settimo e ottavo posto con il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton, con distacchi importanti da Lando Norris (McLaren): +0.659 per Charles e +0.877 per Lewis.

Cosa è accaduto? Sì, perché in condizioni di pista “green”, Leclerc ieri aveva impressionato come rendimento sia per il time-attack che per la configurazione da gara. La SF-25 iper sensibile ai cambi repentini di temperatura tali da non trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme? Nei fatti si è passati da uno Charles in pieno controllo della macchina a uno in lotta nella Q3, non riuscendo a concludere il suo ultimo tentativo.

“La performance in generale non è stata la stessa di ieri, sin da stamattina. Penso di sapere da dove viene, però dobbiamo analizzare i dati. Avevamo bisogno di perdere un po’ di performance, che non è mai la cosa voluta, però era la cosa giusta da fare per questo week end. Non andrò più nel dettaglio…“, le parole criptiche di Leclerc.

Come è noto, domani la gara è altamente probabile che sia bagnata e si può pensare che a Maranello abbiano deciso di modificare le altezze da terra per l’impossibilità di intervenire sulla monoposto in funzione di ciò, influenzando in negativo la prestazione odierna. Alla prova dei fatti, la Ferrari si è rivelata la monoposto meno migliorata rispetto al 2024 (solo 4 decimi), in confronto ai 5 decimi della Red Bull di Max Verstappen, a 1″2 della Mercedes e a 1″3 della McLaren.

In gara, domani, scopriremo l’arcano anche perché è ragionevole pensare che anche gli altri abbiano preso le loro contromisure pensando all’arrivo della pioggia e quindi nelle parole di Charles si può nascondere anche altro di cui è complicato stabilire la natura…