Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2025: Norris vince, grande rimonta di Antonelli, Ferrari nelle retrovie

Finito nell’album dei ricordi il GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne il meteo l’ha fatta da padrone, come previsto, e la bravura dei piloti è stata quella di interpretare alla perfezione i vari momento della corsa.

Dalla prima fila partivano le due McLaren. Il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri, in condizioni d’asciutto, avevano messo in mostra nel corso delle qualifiche un livello molto alto, specialmente per le qualità spiccate della vettura nel terzo settore della pista. Ci si aspettava però qualcosa dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), strepitoso solitamente in gare all’insegna dell’incertezza.

Un GP caotico era anche quello che si augurava la Ferrari, dopo il disastroso time-attack del sabato. Una brutta gestione soprattutto della Q3 per la scuderia di Maranello, pensando di adottare un assetto più in funzione della gara domenicale e non della prestazione pura e probabilmente sottovalutando quanto la finestra del bilanciamento della SF-25 sia però troppo piccola. E così Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono ritrovati a partire dalla settima e ottava piazzola.

McLaren, dunque, vittoriosa con Norris a precedere in un confronto diretto Verstappen. A completare il podio Russell e in top-5 anche un grande Antonelli in rimonta. Ferrari in grande difficoltà, che ha concluso in ottava posizione con Leclerc e in decima con Hamilton.

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 Lando Norris McLaren Leader

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.895

3 George Russell Mercedes +8.481

4 Alexander Albon Williams +12.773

5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +15.135 Penalizzato con 5″ per unsafe release

6 Lance Stroll Aston Martin +17.413

7 Nico Hulkenberg Kick Sauber +18.423

8 Charles Leclerc Ferrari +19.826

9 Oscar Piastri McLaren +20.448

10 Lewis Hamilton Ferrari +22.473

11 Pierre Gasly Alpine +26.502

12 Yuki Tsunoda Racing Bulls +29.884

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +33.161

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +40.351

RITIRATI

15 Liam LawsonRed Bull Racing – –

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – –

17 Fernando AlonsoAston Martin – –

18 Carlos Sainz Williams – –

19 Isack HadjarRacing Bulls – –

20 Jack Doohan Alpine – –