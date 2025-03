F1, pole di Norris nel GP d’Australia. Le Ferrari in quarta fila

McLaren conferma il suo status di favorita emerso dopo i test invernali di Sakhir e si prende di forza la prima fila della griglia a Melbourne in occasione del Gran Premio d’Australia 2025, tappa inaugurale della nuova stagione di Formula Uno. Lando Norris ha ottenuto la decima pole position della carriera, precedendo il compagno di squadra e padrone di casa Oscar Piastri ma soprattutto rifilando dei distacchi abbastanza importanti al resto della concorrenza sul giro secco.

Terza posizione per un solido Max Verstappen, sempre sul pezzo da quattro volte campione del mondo nonostante una Red Bull lontana dai fasti degli ultimi anni, mentre la seconda fila è stata completata dalla Mercedes di George Russell. Bilancio negativo per la Ferrari, che non va oltre un deludente settimo posto con Charles Leclerc ed un ottavo con Lewis Hamilton.

In Q1 arrivano subito i primi colpi di scena della stagione, con due piloti dei top team che non riescono a superare il taglio. Antonelli, al debutto ufficiale in F1 con Mercedes, viene infatti beffato in extremis per soli 9 millesimi dall’altro rookie della Sauber Bortoleto ed è 16° a causa di un problema al fondo, mentre Lawson finisce nell’erba all’ultimo time-attack e chiude addirittura 18° con la Red Bull a mezzo secondo dalla qualificazione. Esclusi anche Hulkenberg (17°) con la Sauber e le Haas di Ocon (19°) e Bearman (non ha girato per un problema al cambio). Miglior tempo di Norris con la McLaren in 1’15″912 davanti a Russell, Verstappen e Leclerc.

In Q2 McLaren si conferma in grande spolvero e monopolizza le prime due posizioni con Norris (1’15″415) e Piastri davanti a Verstappen, Russell e le due Ferrari. Ininfluente il testacoda di Hamilton nell’ultimo giro del turno. Restano fuori dalla top10 Hadjar con la Racing Bulls, le Aston Martin di Alonso e Stroll, l’Alpine di Doohan e la Sauber di Bortoleto.

In Q3 Piastri e Norris sbagliano il primo time-attack, con Verstappen che ne approfitta prendendosi la pole provvisoria in 1’15″671 davanti a Russell e Leclerc per meno di un decimo. Distante Hamilton, penalizzato dall’utilizzo di un set di gomme usate. Si decide tutto all’ultimo giro: le McLaren questa volta fanno il vuoto nel T3 e occupano la prima fila con Norris in pole position (1’15″096) davanti a Piastri per 84 millesimi. Terzo Verstappen e quarto Russell, mentre le Ferrari scivolano addirittura in quarta fila (7° Leclerc e 8° Hamilton) dietro alle sorprese Tsunoda 5° e Albon 6°.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRALIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:15.096

2 Oscar Piastri McLaren +0.084

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.385

4 George Russell Mercedes +0.450

5 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.574

6 Alexander Albon Williams +0.641

7 Charles Leclerc Ferrari +0.659

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.877

9 Pierre Gasly Alpine +0.884

10 Carlos Sainz Williams 0.966

11 Isack Hadjar Racing Bulls

12 Fernando Alonso Aston Martin

13 Lance Stroll Aston Martin

14 Jack Doohan Alpine

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

17 Nico Hulkenberg Kick Sauber

18 Liam Lawson Red Bull Racing

19 Esteban Ocon Haas F1 Team

20 Oliver Bearman Haas F1 Team