F1 su TV8 oggi, GP Australia 2025: quando vedere la gara in differita

Il Gran Premio d’Australia 2025 di F1 si disputerà nella primissima mattinata europea di domenica 16 marzo. Come d’abitudine, il fuso orario estremo con Melbourne costringerà gli appassionati “duri e puri” alla proverbiale “levataccia” per seguire in diretta l’appuntamento che aprirà il Mondiale.

L’Albert Park, a lungo palcoscenico dell’ouverture stagionale, aveva perso tale ruolo nel decennio corrente. Viceversa, in questo 2025 tornerà a inaugurare la nuova stagione per la prima volta dal 2019. Sarà la ventottesima gara iridata a disputarsi su questa pista, entrata in calendario nel 1996.

Il percorso è veloce, ma ha un asfalto sconnesso. Le vie di fuga, inoltre, sono giocoforza limitate. Questo significa che il tasso di ingresso della safety car è piuttosto elevato. Peraltro, il tracciato ha subito una modifica in tempi recenti, con l’eliminazione di una “esse”, che lo ha viepiù velocizzato.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 16 marzo

14.00 F1, GP Australia: gara – Differita in chiaro su TV8 HD e tv8.it

PALINSESTO GP AUSTRALIA F1 OGGI

(16 MARZO 2025)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Australia.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Melbourne. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento australiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AUSTRALIA 2025

Ore 5.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità.