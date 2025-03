F1, doccia gelata per la Ferrari: distacchi biblici, anche Racing Bulls e Williams davanti

Avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative per la Ferrari, che archivia un settimo ed un ottavo posto nelle prime qualifiche dell’anno andate in scena oggi sul circuito di Albert Park. Charles Leclerc e Lewis Hamilton partiranno dunque dalla quarta fila in griglia nel Gran Premio d’Australia che apre il Mondiale di Formula Uno 2025.

Un risultato molto deludente per la Scuderia di Maranello, che aveva dimostrato (soprattutto con Leclerc) una buona competitività nelle prove libere del venerdì sia sul passo gara che sul giro secco con gomme soft. A pesare non è soltanto la posizione finale, alle spalle di una Racing Bulls (Tsunoda 5°) e di una Williams (Albon 6°), infatti va rimarcato anche l’ampio distacco accumulato dalle McLaren.

Lando Norris ha firmato la pole position a Melbourne in 1’15″096, precedendo di 84 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri e rifilando ben 659 millesimi a Leclerc. Un divario davvero notevole su un circuito cittadino tutto sommato abbastanza corto in cui è difficile fare tanta differenza (con il nuovo layout introdotto nel 2022), come abbiamo visto peraltro in Q1 con i primi 17 racchiusi in meno di sette decimi.

Domani sarà comunque tutta un’altra storia, con le previsioni meteo che parlano di un alto rischio pioggia. Vedremo se alcuni team avranno giocato un po’ d’azzardo a livello di assetti, cercando un compromesso tra asciutto e bagnato o privilegiando maggiormente la gara. In ogni caso si preannuncia una corsa d’attacco per la Rossa, chiamata a limitare i danni provando ad avvicinare la zona podio dopo una qualifica difficile.