F1, cambia l’orario del GP d’Australia 2025? Le ipotesi per la gara: pioggia quasi certa

Giove Pluvio potrebbe far visita domani a Melbourne (Australia), prima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato cittadino dell’Albert Park la pioggia è attesa. Secondo le previsioni, infatti, il primo GP dell’annata sarà bagnato e questo potrebbe andare a scompaginare le carte dal momento che i riferimenti sono pressoché nulli per le scuderie con le nuove vetture.

La temperatura prevista è di 10° C al mattino, mentre nel pomeriggio, orario in cui è programmato il via, si alzerà fino ai 18. Un clima quindi molto diverso da quello con cui si sono disputate le qualifiche odierne, favorevoli alle McLaren, con la pole-position di Lando Norris davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Tuttavia, conoscendo le qualità di guida di Max Verstappen (Red Bull), oggi terzo, non è da escludere un colpo del campione del mondo in carica.

Confida in una gara caotica anche la Ferrari che oggi in confusione c’è andata un po’ da sola, per la gestione della Q3 tutt’altro che irreprensibile. Partiranno in quarta fila le due vetture del Cavallino Rampante, con Charles Leclerc settimo e Lewis Hamilton ottavo, con la speranza che domani il rendimento sia diverso dal time-attack.

Bisognerà poi prestare attenzione all’intensità della perturbazione. Il via è previsto alle 05.00 italiane (15.00 locali), ma in caso di pioggia battente ci potrebbe essere un cambiamento di orario. La FIA, secondo RacingNews, sta ancora monitorando la situazione, prima di prendere una decisione in merito.