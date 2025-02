Sport invernali oggi in tv: orari gare 1° febbraio, programma, streaming

Oggi sabato 1° febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la prova cronometrata della discesa libera maschile a Garmisch, mentre la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le sprint in tecnica classica a Cogne. Gli Europei di pattinaggio artistico propongono la free dance e il free program maschile.

Per il biathlon si disputeranno gli Europei in Val Martello. La Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con lo snowboardcross a Beidahu, mentre lo skicross andrà in scena a Veysonnaz. Non andranno dimenticati lo speed skating a Milwaukee, la combinata nordica a Seefeld, il salto con gli sci a Willingen, lo slopestyle dello sci freestyle ad Aspen.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 1° febbraio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 1° febbraio

01.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Val St. Come (diretta streaming su Discovery+)

07.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Beidahu, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

10.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Seefeld, HS109 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Boi Taull (diretta streaming su Olympic Channel, Discovery+)

10.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Cogne, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Seefeld, HS109 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 BIATHLON (Europei) – Inseguimento femminile in Val di Martello (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 femminile a Willingen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera maschile a Garmisch (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 femminile a Willingen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free dance a Tallinn (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.45)

12.35 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Veysonnaz, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.30)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Cogne, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.05; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.05)

13.45 BIATHLON (Europei) – Inseguimento maschile in Val di Martello (diretta streaming su Discovery+)

14.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Seefeld, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.50 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Seefeld, 7,5 km (diretta streaming su Discovery+)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen, gara (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.20; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.20)

17.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free program maschile a Tallinn (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.55; diretta streaming su Rai Play dalle ore 17.55; diretta streaming su Discovery+)

17.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile ad Aspen (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)

20.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Milwaukee, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile ad Aspen (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)