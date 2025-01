Calendario Europei pattinaggio artistico 2025: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Sta per arrivare uno degli eventi più attesi della stagione 2024-2025 di pattinaggio artistico. Dal 29 al 2 febbraio la Tondiraba ice Hall di Tallinn (Estonia) ospiterà i Campionati Europei 2025, rassegna che ritorna sul ghiaccio estone a tre anni di stanza dall’edizione del 2022.

Inutile che sarà una competizione estremamente importante per i colori azzurri. L’Italia infatti si presenterà alla rassegna continentale con ambizioni storiche. L’obiettivo è quello di vincere il medagliere, possibilmente centrando almeno un piazzamento sul podio in tutte e quattro le specialità. Un traguardo più unico che raro, possibile grazie ad una spedizione di altissimo livello.

In campo maschile infatti saranno della partita Daniel Grassl (argento nel 2021), Matteo Rizzo (bronzo nel 2019, argento nel 2023 e bronzo nel 2024) e Nikolaj Memola, mentre nella prova femminile cercheranno di fare la voce grossa due pattinatrici esplose in questi ultimi mesi, ovvero Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann.

Forte anche il reparto delle coppie d’artistico, formato da Sara Conti-Niccolò Macii (oro nel 2023), Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (argento nel 2023, bronzo nel 2024) e da Irma Caldara-Riccardo Maglio, coppia che sostituisce gli indisponibili Campioni in carica Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. La squadra italiana è inoltre favorita nella danza sul ghiaccio, complice la presenza dei detentori del titolo Charléne Guignard-Marci Fabbri (oro nel 2023 nel 2024, bronzo nel 2019 e nel 2022). Spazio poi a Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, a caccia di un posto vicino la top 10.

Guarda i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

I Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico saranno trasmessi integralmente sulla piattaforma Discovery+. Previsti inoltre collegamenti in diretta nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che in chiaro su RAI SPORT+HD. In streaming si potranno vedere inoltre su Sky Go e DAZN (per ciò che concerne le trasmissioni in onda Eurosport 1 ed Eurosport 2), mentre su RAI Play sarà possibile guardare non solo la programmazione di RAI Sport+HD, ma anche un palinsesto ad hoc in uno dei tanti canali sport presenti nel sito. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale di tutte le gare, per non perdersi davvero niente dello spettacolo del pattinaggio artistico.

PROGRAMMA EUROPEI 2025 PATTINAGGIO ARTISTICO TALLINN

Mercoledì 29 gennaio

12:00-14:56 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

16:00-20:46 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta)

Giovedì 30 gennaio

12:10-16:45 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola)

18:00-20:50 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

Venerdì 31 gennaio

11:30-15:50 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger)

17:00-20:52 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta)

Sabato 1 febbraio

12:00-15:20 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri e Manni-Roethlisberger)

17:00-20:52 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Nikolaj Memola)

Domenica 2 febbraio

15:00-17:00 Exhibition Gala

COME SEGUIRE GLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO IN TV

Diretta TV: possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)

Diretta testuale: OA Sport