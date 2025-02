LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri inseguono il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale prosegue con la free dance delle coppie di artistico. L’Italia in questa ultima giornata ha la possibilità di rimpinguare il suo bottino di medaglie dopo l’argento conquistato da Conti-Macii nelle coppie di artistico.

La coppia azzurra di danza su ghiaccio, Charléne Guignard e Marco Fabbri, ha preso saldamente il comando dopo la rhythm dance, primo segmento della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di pattinaggio di figura. Gli esperti atleti della Nazionale italiana hanno offerto una performance di altissimo livello, avvicinandosi sempre di più al loro terzo titolo continentale consecutivo.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno esibito al meglio le loro qualità, presentando un programma frizzante, energico e tecnicamente eccellente. Un elemento particolarmente impressionante è stato il set di twizzles, eseguito in perfetto sincrono e con un’armonia tale da sembrare un’unica figura sullo schermo. Ottima anche la sequenza di passi in cerchio, inizialmente valutata di livello 2 ma poi corretta a livello 3 in fase di revisione. Il sollevamento rotazionale è stato eseguito senza sbavature, ottenendo il massimo livello e un buon punteggio GOE, così come il pattern e l’elemento coreografico di difficoltà.

Alla fine della prova, il punteggio assegnato a Guignard e Fabbri è stato 84.23 punti (47.38 per i componenti tecnici, 35.72 per i programmi), un margine di poco superiore a due punti rispetto ai francesi Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud, autori di un’ottima esibizione valutata 82.75 punti (47.03, 35.75), nuovo record personale per loro. Grazie a questa prestazione, la coppia transalpina ha superato a sorpresa i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, scivolati al terzo posto con 81.57 punti (45.51, 36.06) a causa di un errore nei twizzles. Subito dietro, in quarta posizione, troviamo i finlandesi Juulia Turkkila e Matthias Versluis, che con 81.26 punti (46.21, 35.05) restano in lotta per il podio. Da segnalare anche la prestazione della seconda coppia italiana, Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, attualmente sedicesimi con 65.46 punti (36.95, 28.51).

