Salto con gli sci, Raw Air a rischio dopo il “bagno di sangue finanziario” legato allo scandalo tute?

“Un bagno di sangue”. Questa la definizione letterale che i media norvegesi hanno utilizzato per descrivere la situazione del comitato organizzatore di Vikersund, appuntamento fisso nel finale stagione degli sport nordici e piatto forte di Raw Air, la manifestazione di salto con gli sci che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello negli appuntamenti invernali tra i fiordi.

Cionondimeno, in questo 2025 si è andati a gareggiare sul trampolino di volo edificato in Norvegia subito dopo lo scandalo rappresentato dalla frode sportiva che ha travolto la squadra scandinava durante i Mondiali di Trondheim. Senza atleti di casa di grido e con l’immagine devastata dall’accaduto, l’evento è incappato in una clamorosa debacle di pubblico.

“Seimila lance. Meno della metà di quante speravo” dice Re Theoden, interpretato da Bernard Hill, nella trilogia cinematografica del Signore degli Anelli quando si trova a fare la conta dei cavalieri di Rohan raccolti per andare in soccorso della città di Minas Tirith, prossima ad essere attaccata dagli orchi agli ordini del Signore Oscuro. Una frase perfetta per sintetizzare quanto accaduto a Vikersund un mese fa.

Gli organizzatori hanno infatti contato 6.000 spettatori, quando se ne aspettavano almeno il doppio. In soldoni, è proprio il caso di dirlo, significa dover fronteggiare un deficit di 3.800.000 corone, pari a circa 320.000 euro. Il presidente del comitato organizzatore, Vegar Jelstad, ha assicurato che nonostante le forti perdite, tutti gli obblighi finanziari imminenti verranno rispettati.

Tuttavia, il manager Leif Arne Berger (altro alto papavero del management della tappa di Vikersund) è stato chiaro: “Abbiamo la liquidità necessaria per far fronte a questa situazione, ma vale per quest’anno, non per il futuro. Bisognerà fare qualcosa già in vista del 2026” ha detto alla testata Dagbladet.

Già, ma cosa si può fare? Nel Signore degli Anelli, le 6.000 lance raggruppate da Theoden sono sufficienti a spezzare l’assedio di Minas Tirith, facendo guadagnare il tempo necessario ad Aragorn per giungere sul campo di battaglia alla guida di un esercito soprannaturale fatto di spiriti, motivati a dissolvere una maledizione creatasi millenni prima, a causa di un giuramento mai rispettato.

Quella è la finzione di una trasposizione cinematografica di un capolavoro letterario. Nella realtà dei fatti quell’esercito soprannaturale si chiama “recupero della credibilità”. Il salto con gli sci, norvegese e non solo, troverà il suo Aragorn in tempo per evitare di essere travolto dagli orchi rappresentati dallo “scandalo tute?”