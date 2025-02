LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis prova ad arginare l’indemoniato Wilmsmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Veyzonnaz, ottava tappa della Coppa del Mondo di skicross 2024/2025. Italia che parte con grandi ambizioni nell’appuntamento elvetico: Jole Galli e Simone Deromedis sono in un grande periodo di forma e proveranno ad ottenere un altro risultato importante dopo quelli raggiunti a Reiteralm.

Deromedis arriva a questo appuntamento in piena lotta per la sfera di cristallo. L’azzurro al momento occupa la seconda posizione con 70 punti di ritardo da Florian Wilmsmann. Nelle qualificazioni di giovedì il tedesco ha ottenuto il miglior tempo davanti ad Adam Kappacher e Melvin Tchiknavorian; sesta posizione per Deromedis con un disacco di 32 centesimi dalla testa. L’azzurro è così capitato nella metà di tabellone opposta a quella del tedesco. Deromedis in passato ha fatto vedere un buon feeling con questa pista ottenendo tre top 5 in altrettante gare. Bottino di altissimo livello anche per Wilmsmann che a Veyzonnaz vanta due podi, di cui l’ultimo ottenuto lo scorso anno.

Al via del tabellone principale ci saranno alti quattro azzurri: Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Federico Tommasoni e Davide Cazzaniga. Tutti gli italiani sono stati inseriti nella parte bassa del tabellone, con un derby tra Tommasoni e Cazzaniga, eccezion fatta per Zorzi che gareggerà nella quarta batteria.

Nel settore femminile il miglior tempo delle qualificazioni è quello di Marielle Thompson che ha chiuso la fase preliminare davanti a Daniela Maier ed India Sherret. Sesta posizione per Jole Galli che nei quarti di finale affronterà la già citata Sherret, Uma Kruse Een ed Isabelle Zippert. L’azzurra è reduce dal sesto posto di Reiteralm e proverà a riconfermarsi su alti livelli.

La giornata odierna sarà aperta dagli ottavi di finale del tabellone maschile in programma alle 12.35, seguiti dai quarti femminili. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!