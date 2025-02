LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Moioli e Sommariva ci provano per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della seconda tappa del Campionato del mondo di snowboardcross, ci troviamo a Beidahu, in Cina. Le fasi finali cominceranno alle 7.30 del mattino: non perdetevi nemmeno una batteria grazie ai nostri aggiornamenti in tempo reale.

Cinque gli azzurri chiamati a rappresentare il tricolore in Asia. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha optato per Niccolò Colturi, Matteo Menconi, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin in campo maschile. Versante femminile rappresentato unicamente da Michela Moioli. Azzurri per ben figurare e strappare un piazzamento a podio.

Torna protagonista la Coppa del mondo di snowboardcross dopo un mese e mezzo di stop. Lo fa con l’importante tappa cinese di Beidahu, comprensorio sciistico nella provincia di Jilin, noto per aver ospitato nel 2007 i giochi invernali asiatici. Scatta la fase calda della stagione di snowboardcross dopo una sola tappa disputata sinora.

OA Sport vi offre la diretta live testuale run per run del Campionato del mondo di snowboardcross, seconda tappa in Cina, a Beidahu. Le fasi finali cominceranno alle 07.30 italiane del mattino.