LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Rizzo e Memola per la medaglia, Grassl deve risalire

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale si chiude con il programma libero maschile. L’Italia in questa ultima giornata ha la possibilità di rimpinguare il suo bottino di medaglie dopo l’argento conquistato da Conti-Macii nelle coppie di artistico.

Matteo Rizzo e Nikolaj Memola nel programma corto di giovedì hanno ottenuto un ottimo piazzamento tra i primi cinque, mentre Daniel Grassl ha chiuso al decimo posto. Tuttavia, la competizione resta apertissima. Il miglior risultato per l’Italia è arrivato da Matteo Rizzo, che ha conquistato la quarta posizione con una prova pulita e solida. La notizia più importante è stata il recupero del quadruplo toeloop, eseguito senza problemi. Dopo aver completato la combinazione triplo Lutz/triplo Toeloop (segnalata per un filo d’ingresso poco chiaro), il pattinatore allenato dal padre Valter ha atterrato un triplo Axel con un leggero sbilanciamento e uno step out, ma è riuscito comunque a ottenere il suo miglior punteggio stagionale: 85.68 punti (44.42 per la parte tecnica, 41.26 nei components), appena 0.30 punti in meno rispetto al polacco Vladimir Samoilov, grande sorpresa della giornata, che ha chiuso terzo con 85.98 punti (44.63, 37.35), stabilendo il suo nuovo personal best.

Ottima prestazione anche per Nikolaj Memola, autore di un quadruplo Lutz impeccabile, seguito dalla combinazione triplo Lutz/triplo Toeloop e da un triplo Axel ben eseguito, che gli hanno permesso di ottenere 84.92 punti (46.99, 37.93). Più complicata, invece, la gara per Daniel Grassl, che ha dovuto modificare il layout del programma in corsa dopo una difficoltà nel primo elemento, il quadruplo Lutz, atterrato in maniera problematica e giudicato sul quarto di rotazione. Per rimediare, il pattinatore altoatesino ha collegato un triplo Toeloop al quadruplo Loop (inizialmente previsto come singolo, ma poi valutato sottoruotato), dimostrando comunque sangue freddo e capacità di adattamento. Pur riuscendo a completare correttamente il triplo Axel, Grassl è incappato in una caduta nella seconda parte della sequenza di passi, perdendo punti preziosi in GOE e subendo una penalità da parte della giuria. Il suo punteggio finale è stato 78.15 punti (40.55, 38.60), ma le possibilità di rimonta rimangono aperte.

A guidare la classifica è il campione in carica Adam Siao Him Fa, rientrato dopo un breve stop per infortunio e autore di una performance quasi impeccabile. Il francese ha completato quadruplo Lutz/triplo Toeloop, quadruplo Salchow e triplo Axel, ottenendo un punteggio di 93.12 punti (49.58, 45.34). Subito dietro di lui si è piazzato il georgiano Nika Egadze, con 91.94 punti (53.17, 38.77), che ha realizzato il miglior punteggio tecnico della gara.

