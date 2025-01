Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2025: orari, tv, streaming. Ultima gara prima dei Mondiali

I Mondiali di Saalbach sono ormai prossimi ad iniziare. Prima del trasferimento in Austria per due settimane, però, la Coppa del Mondo maschile vivrà ancora un ultimo appuntamento. A Garmisch, infatti, è in programma domenica una discesa libera con la pista Kandahar che riapre nuovamente i battenti dopo aver accolto le donne la scorsa settimana.

L’ultima fatica dunque prima della rassegna iridata, con la solita Svizzera che si presenta come la nazione da battere ancora una volta in discesa libera, nonostante l’ultima vittoria a Kitzbuehel sia stata del canadese Crawford. A Garmisch i favoriti saranno ancora Marco Odermatt, Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Fari puntati anche sui canadesi e poi sullo sloveno Miha Hrobat.

Sarà un fine settimana un po’ atipico, visto che ci sarà solo una gara in programma, con le prove che si svolgeranno oggi e poi sabato. Un’ultima discesa prima dei Mondiali che vedrà impegnati sette azzurri: Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod e Nicolò Molteni.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport, anche delle prove.

CALENDARIO SCI ALPINO GARMISCH 2025

Venerdì 31 Gennaio

11.30 Prima prova Discesa maschile Garmisch (Germania)

Sabato 1 Febbraio

11.30 Seconda prova Discesa maschile Garmisch (Germania)

Domenica 2 Febbraio

11.00 SuperG femminile Garmisch (Germania)

GARE GARMISCH 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.