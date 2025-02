LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. L’ultimo appuntamento previsto prima dell’inizio dei Mondiali di Saalbach potrebbe non andare in scena: è cruciale che gli atleti possano scendere sulla Kandahar almeno una volta prima della gara programmata nella giornata di domani.

Dopo la cancellazione della prova programmata ieri a causa del maltempo, è infatti indispensabile che quest’oggi si possa sciare. Il regolamento impone che in caso non si possa disputare nemmeno una prova, la competizione non può svolgersi. E’ quindi fondamentale che il meteo possa concedere una tregua per la mattinata odierna. al fine che la gara di domani possa andare in scena.

Gli atleti dovranno prendere i giusti riferimenti sul tracciato per avvicinarsi al meglio alla gara di domani. Come sempre sarà Marco Odermatt il grande favorito della vigilia, ma i rivali non mancheranno, incominciando anche da Dominik Paris e Mattia Casse che cercheranno di affinare la condizione. Da non sottovalutare il vincitore di Kitzbuhel, il canadese James Crawford, e il battaglione elvetico composto dai vari Alexis Monney, Franjo Von Allmen e Stefan Rogentin.

il cui via è previsto per le ore 13.00.