Sport in tv oggi (mercoledì 26 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 26 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui Test di F1 in Bahrain, ma anche sui tornei di tennis con Matteo Berrettini e Luca Nardi che scenderanno in campo per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Dubai. Spazio anche alle discipline invernali con le qualificazioni dello skicross a Gudauri, la prova cronometrata della discesa femminile a Kvitfjell e le qualificazioni dei Mondiali di sci di fondo.

Da non perdere i Mondiali juniores di sci alpino, pattinaggio artistico e biathlon. Ricchissima serata con la Serie A1 di volley femminile, l’impegno di Trento nella CEV Cup di volley maschile, l’abbuffata di calcio tra Premier League e Coppa Italia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 26 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 26 febbraio

01.00 TENNIS – ATP 500 Acapulco, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Bellucci-Davidovich Fokina (ore 01.00), Zverev-Arnaldi (secondo match dalle ore 01.00)

07.00 SNOOKER – World Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 F1 – Test in Bahrain, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Gudauri, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Seconda prova cronometrata discesa libera femminile a Tarvisio (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Seconda prova cronometrata discesa libera maschile a Tarvisio (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open di Germania (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Kvitfjell (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP 500 Dubai, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Max fino alle ore 20.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Nardi-Bergs (secondo match dalle ore 11.00), Berrettini-O’Connell (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.30), Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens (quarti di finale, terzo match dalle ore 11.00)

11.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Short program maschile a Debrecen (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

13.00 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Individuale femminile youth a Oestersund (diretta streaming su Discovery+)

13.00 CICLISMO – O Gran Camiño, prima tappa: Maia-Matosinhos (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

13.30 SCI DI FONDO (Mondiali) – 7,5 km a intervalli in tecnica classica femminile a Trondheim, qualificazioni (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 SCI DI FONDO (Mondiali) – 7,5 km a intervalli in tecnica classica maschile a Trondheim, qualificazioni (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

16.45 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Individuale maschile youth a Oestersund (diretta streaming su Discovery+)

17.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega, ritorno playoff) – Fenerbahce-Schio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Rhythm dance a Debrecen (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

18.00 TENNIS – ATP 250 Santiago, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Max fino alle ore 20.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

18.00 TENNIS – WTA 250 Austin, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Merida; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Max fino alle ore 20.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.30 CALCIO (amichevole under 18) – Italia-Ungheria (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

19.30 VOLLEY (Champions League, ritorno playoff) – Berlin Recycling Volleys-Luneburgo (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Talmassons (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.00 PALLANUOTO (Champions League) – Savona-Ferencvaros (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.15 CALCIO FEMMINILE (Nations League) – Belgio-Portogallo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, ritorno quarti di finale) – Trento-Chaumont (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Pinerolo-Chieri (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Cuneo-Bergamo, Novara-Vallefoglia, Busto Arsizio-Roma (diretta streaming su VBTV)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Ipswich (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Everton (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, quarti di finale) – Juventus-Empoli (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Nations League) – Inghilterra-Spagna (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 TENNIS – WTA 500 Merida, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Austin; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

21.15 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Coppa del Re, semifinale d’andata) – Real Sociedad-Real Madrid (diretta tv su Telelombardia; diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)