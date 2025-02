LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Kvitfjell 2025 in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo 2025 di sci alpino. Scatta la lunga settimana di Kvitfjell che potrebbe rivelarsi decisiva nell’assegnazione sia della coppa del Mondo generale che di quelle delle specialità veloci. Tre infatti le gare previste: due discese libere ed un superG.

La classifica di Coppa del Mondo di specialità parla chiaro: prima Federica Brignone e seconda Sofia Goggia. Tre vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che sono sicuramente tra le principali favorite delle due gare sulle neve norvegese. Per federica Brignone le tre gare di Kvitfjell sono fondamentali anche per la conquista della coppa del Mondo generale che la vede al comando con 190 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami che quest’anno ha fatto benissimo in SuperG, mentre è stata meno performante in discesa libera finora. Oltre a loro due fari puntati anche sull’austriaca Cornelia Huetter. Nella lotta per le il podio anche alla padrona di casa norvegese Kajsa Vickhoff Lie, all’americana Lauren Macuga e all’altra svizzera Corinne Suter.

Riflettori puntati ovviamente su Sofia Goggia, spesso sul podio nelle competizioni disputate precedentemente nella velocità al rientro dal lungo stop per infortunio. La bergamasca è pienamente in corsa per vincere le classifiche di specialità di Coppa del Mondo di SuperG e discesa, e oggi prende contatto con la pista di Kvitfjell. Grande stagione nelle specialità veloci anche per Federica Brignone che arriva a questo appuntamento da capoclassifica di Coppa del Mondo e vuole prendersi altre soddisfazioni. Nei tre giorni di gare in Norvegia saranno protagoniste, nel complesso, altre nove azzurre oltre a Goggia e Brignone: Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Allemand, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Asja Zenere e Vicky Bernardi.

Si comincia alle 10.30.