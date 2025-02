LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: finalmente in pista! Ferrari con Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test di F1 2025 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Un day-1 particolarmente atteso in cui inizieremo a capire gli equilibri in pista, dovendo però prestare attenzione alle informazioni che non potremo avere a disposizione come i carichi di benzina e il differente lavoro tra i team presenti in loco.

La Ferrari si presenta con ambizione a questo appuntamento. La SF-25 è stata progettata con alcune soluzioni molto diverse rispetto alla macchina dell’anno scorso e le aspettative della scuderia di Maranello è di avere una vettura fin dalle prime battute veloce. Sarà Lewis Hamilton a scendere per primo in pista con la Rossa, poi nel pomeriggio spetterà a Charles Leclerc.

Da capire, chiaramente, cosa faranno i rivali. McLaren si presenta da squadra campione del mondo in carica e vorrà sfoggiare una vettura in grado di dare continuità rispetto al 2024. Lando Norris, in particolare, ha parlato di titolo mondiale in questi giorni. Interessante poi prendere nota di cosa faranno Red Bull e Mercedes. A Milton Keynes hanno abituato sempre a qualche “genialata”, sfruttando il fattore Adrian Newey, ma dal momento che il geniale ingegnere britannico sarà in Aston Martin, vedremo se questa tradizione si rinnoverà ugualmente. Certezze ce ne sono sulla nuova W16 della Stella a tre punte, che nella presentazione del 24 febbraio ha stupito per le sue soluzioni aerodinamiche.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di test di F1 2025 sul circuito di Sakhir, in Bahrain: aggiornamenti in tempo reale e cronaca costante di quanto accadrà in pista. La sessione si aprirà alle 08.00 italiane e terminerà nella sua prima parte alle 12.00. Un’ora per la pausa pranzo e poi la ripresa dalle 13.00 fino alle 17.00 nostrane. Buon divertimento!