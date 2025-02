LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di doppio maschile tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori e Haase (NED)/Jebens (GER). Ci si gioca l’accesso in semifinale del ricco ATP 500 di Dubai 2025.

Di fronte alla coppia n.2 della race di doppio maschile ci sono l’olandese, ex ottimo giocatore di singolare e uno specialista: più volte impegnati con compagni diversi hanno sconfitto all’esordio la coppia formata dai fratelli Stefanos Tsitsipas e Petros Tsitsipas. Il piemontese e l’emiliano sono invece venuti a capo di Rublev/Khachanov solo per 16-14 nel super tie break annullando una palla match e chiudendo alla nona.

L’occasione per gli azzurri è ghiotta: oggi partono favoriti per la 4^ semifinale dell’anno solare e per accaparrarsi altri 100 punti da sommare ai 100 già in cascina. Se dovessero rispettare il pronostico odierno, ecco che li ritroveremo incollati, attaccati ad Heliovaara/Patten, proprio coloro che hanno oscurato il loro sogno Slam a Melbourne.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del quarto di finale di doppio maschile tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori e Haase (NED)/Jebens (GER). Si gioca come terza partita dalle 11:00, sono tre doppi quindi gli azzurri non tarderanno: di gioca intorno alle 15:30!