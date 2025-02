LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: in palio il secondo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la penultima giornata del campionati di serie A1 femminile 2024-2025 tra Numia Milano e Savino del Bene Scandicci. Una battaglia lunga cinque mesi, tra rincorse, agganci, rimonte, per arrivare allo scontro diretto che emetterà un verdetto quasi definitivo. Milano e Scandicci si giocano il secondo posto in classifica che potrebbe voler dire, in una ipotetica semifinale, che sarebbe il remake della semifinale dello scorso anno, avere il vantaggio della eventuale bella in casa: non è poco.

Domani sera, mercoledì 26 febbraio, le due squadre che sono già qualificate anche per i quarti di Champions League, si giocano una potenziale fettina di finale playoff, poi dovranno superare entrambe il primo turno e non è affatto scontato perché le squadre che inseguono già hanno saputo creare qualche grattacapo in stagione. Scandicci parte da 57 punti e Milano da 55. Le due partite fin qui giocate in stagione hanno detto che le due squadre, di fatto, si equivalgono: all’andata Scandicci prevalse al tie break, mentre nella semifinale di Coppa Italia fu Milano ad avere la meglio 3-2 al termine di un match tiratissimo e spettacolare.

La sfida che balza agli occhi è sempre quella: Paola Egonu contro Ekaterina Antropova, le due opposte campionesse olimpiche che incroceranno le armi una volta di più. Antropova è la migliore realizzatrice del campionato, Egonu è un po’ staccata ma solo perché ha saltato le prime otto giornate della stagione. Se si guarda il trend Antropova arriva da uno dei migliori match della sua stagione, i 32 punti messi a segno domenica nel match contro Pinerolo, mentre Paola Egonu ha faticato sul campo di Vallefoglia, chiudendo con soli 20 punti all’attivo e chiudendo il match in panchina ma questo vuole dire poco o nulla.

In regia sfida stellare tra Orro, che sembra aver smaltito il problema che si era palesato proprio durante la semifinale contro Scandicci a Bologna, e Ognjenovic, mentre in banda i fari saranno puntati su Myriam Sylla che pare destinata il prossimo anno a vestire la maglia delle toscane, che perderanno Herbots, in partenza verso la Turchia. Si gioca alle 20.30.

