Nardi-Bergs, ottavi ATP Dubai: programma, orario, tv, streaming

Luca Nardi affronterà il belga Zizou Bergs negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai. L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 italiane. Il programma di giornata sarà preceduto dal confronto tra l’australiano Alexei Popyrin e il croato Marin Cilic sul Campo 1, al termine toccherà al nostro portacolori.

Il tennista italiano è reduce dal successo ottenuto in rimonta contro l’ungherese Marton Fucsovics e cercherà un nuovo successo di lusso contro un avversario molto insidioso, che al debutto ha regolato il tunisino Aziz Dougaz in due set. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da giocare contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Bautista e il francese Halys.

Il 21enne italiano, numero 79 del ranking ATP, incrocerà il 25enne, numero 56 del mondo. Bergs ha vinto l’unico precedente disputato sul circuito maggiore: poche settimane fa si impose per 6-1, 6-4 negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Auckland, evento disputato alla vigilia degli Australian Open.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Nardi-Bergs, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Dubai. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO NARDI-BERGS, ATP DUBAI

Mercoledì 26 febbraio

Secondo match dalle ore 11.00 Luca Nardi vs Zizou Bergs

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 1, si giocherà Popyrin-Cilic. Al termine toccherà a Nardi.

PROGRAMMA NARDI-BERGS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.