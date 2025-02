Sport in tv oggi (giovedì 27 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Giovedì 27 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con O Gran Camiño, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con i Mondiali di sci nordico, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Saranno due i tennisti italiani protagonisti quest’oggi: nel torneo ATP di Dubai scenderanno in campo nel tabellone di singolare alla ricerca delle semifinali, Luca Nardi, opposto al transalpino Quentin Halys, e Matteo Berrettini, che affronterà l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Nel salto con gli sci spazio alle 20.30 alle qualificazioni NH HS102 femminile con Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Annika Sieff e Lara Malsiner, infine nella combinata nordica si terrà la mass start 5 km (15.00) / NH HS102 femminile (17.00) con Veronica Gianmoena, Daniela Dejori, Anna Senoner e Greta Pinzani.

Nello sci di fondo è il giorno della sprint tl maschile e femminile, con al via Federica Cassol e Nadine Laurent tra le donne, e Federico Pellegrino, Davide Graz, Giovanni Ticcò e Martino Carollo tra gli uomini: alle 10.00 le qualificazioni, alle 12.30 le finali.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 27 febbraio

08.00-12.00 F1, sessione mattutina test Sakhir – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW

08.30 Skicross, Coppa del Mondo Gudauri: qualificazioni maschili 1 – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Sci alpino, Mondiali junior Tarvisio: discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

09.25 Skicross, Coppa del Mondo Gudauri: qualificazioni femminili 2 – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci di fondo, Mondiali: qualificazioni sprint tl maschile e femminile (Federica Cassol, Nadine Laurent, Federico Pellegrino, Davide Graz, Giovanni Ticcò, Martino Carollo) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.15 Sci alpino, Mondiali junior Tarvisio: discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.20 Skicross, Coppa del Mondo Gudauri: qualificazioni maschili 2- Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: 2a prova cronometrata discesa libera femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, ATP 500 Dubai: quarti di finale (2° match dalle 11.00 non prima delle 13.00 Nardi-Halys, 4° match dalle 11.00 Berrettini-Tsitsipas) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max Sky, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

12.30 Sci di fondo, Mondiali: finali sprint tl maschile e femminile (ev. Federica Cassol, Nadine Laurent, Federico Pellegrino, Davide Graz, Giovanni Ticcò, Martino Carollo) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00-17.00 F1, sessione pomeridiana test Sakhir – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW

13.45 Ciclismo, O Gran Camiño: 2a tappa – 15.30 Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Combinata nordica, Mondiali: mass start 5 km femminile (Veronica Gianmoena, Daniela Dejori, Anna Senoner, Greta Pinzani) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Combinata nordica, Mondiali: NH HS102 femminile (Veronica Gianmoena, Daniela Dejori, Anna Senoner, Greta Pinzani) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Tennis, ATP 250 Santiago: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max Sky, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

18.00 Tennis, WTA 250 Austin: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max Sky, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Basket femminile, EuroCup: Ferrol-Sassari – YouTube FIBA Basketball

20.30 Salto con gli sci, Mondiali: qualificazioni NH HS102 femminile (Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Annika Sieff, Lara Malsiner) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Milano-Monaco – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Milan – DAZN, DAZN 1

21.00 Tennis, WTA 500 Merida: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max Sky, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

01.00 venerdì 28 febbraio Tennis, ATP 500 Acapulco: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max Sky, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 DALLE 8.00