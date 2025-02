LIVE Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: match cruciale per la postseason

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ventisettesima giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e AS Monaco. Si gioca all’Unipol Forum di Assago, dove l’EA7 spera di continuare il viaggio verso i play-in (c’è anche qualche speranza per i playoff)

Classifica al momento abbastanza diversa per le due squadre, anche se i record non sono poi così lontani: il Monaco è nel gruppo delle terze con Panathinaikos, Stella Rossa e Bayern Monaco a quota 16-10, per l’Olimpia c’è invece il 14-12 in compagnia di Partizan e Barcelona, nonché davanti al Real Madrid. Questo fa capire quanto sia minimale quel che passa in questa furiosa lotta, che pure vede un dato particolare di differenza canestri: +104 Monaco, +6 Milano.

Capitolo assenze: da una parte Bolmaro e (a lungo) Nebo, ma già abili e arruolati Causeur e Mirotic. Dall’altra fuori Brown, di nuovo dentro Loyd e in dubbio Okobo che si è fatto male in Coppa di Francia. Proprio questa, in patria, ha assunto dimensioni da oggetto del contendere nei quarti di finale programmati (per Monaco e ASVEL) a meno di 24 ore dalla Nazionale, con tutte le conseguenze di un tour de force in cui entra anche l’Eurolega. In effetti, va detto che programmazione peggiore forse non si poteva inventare.

Così Ettore Messina alla vigilia: “Sia noi che loro siamo contrariati per non essere riusciti a vincere la coppa nazionale, ma ci siamo preparati bene per riprendere il nostro cammino in un’Euroleague in cui d’ora in avanti ogni partita sarà estremamente importante. Ritornare ad una valida circolazione di palla e ad una difesa che possa generare palloni per andare in contropiede sarà fondamentale per tentare di battere una squadra come Monaco, che è profonda e ha grandi ambizioni“.

La palla a due tra EA7 Emporio Armani Milano e AS Monaco verrà alzata alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!