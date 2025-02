LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Kvitfjell. Sulle nevi norvegesi continua il fine settimana che culminerà con il superG di domenica. Può essere uno snodo decisivo per le ambizioni di classifica generale di Federica Brignone, con Sofia Goggia che prova invece il sorpasso nella classifica di specialità.

Azzurre che proveranno a confermare quanto di buono mostrato nel corso del primo training. Prova del mercoledì con ben 5 italiane in top ten con Nadia Delago, Laura Pirovano e Federica Brignone precedute soltanto dalla sorprendente norvegese Marte Monsen. Sofia Goggia, sesta nella rifinitura d’esordio, cercherà di restare nelle zone alte per poi attaccare nelle due discese in programma nel weekend. In cerca di ulteriori buoni segnali Nicol Delago ed Irene Curtoni. Prenderanno parte alla prova anche Marta Bassino, Asja Zenere, Vicky Bernardi e l’esordiente Sara Allemand.

La svizzera Lara Gut-Behrami, principale avversaria di Brignone in merito alla classifica generale, deve lanciare un messaggio all’azzurra dopo il 21° posto di ieri. Elvetiche attardate con Corinne Suter addirittura 27esima ed una prova nel complesso non soddisfacente. Dopo l’uscita della prima ricognizione l’americana Lindsey Vonn dovrà piazzare una discesa in sicurezza per prendere visione dell’intero tracciato.

La seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Kvitfjell inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!