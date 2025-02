LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: precedenti negativi da sfatare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Dubai tra Matteo Berrettini ed il greco Stefanos Tsitsipas. Decimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’ellenico avanti 7-2 facendo conto anche del match di qualificazione degli US Open 2017 e del forfait del romano datato Australian Open 2021. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra il russo Daniil Medvedev e l’olandese Tallon Griekspoor.

Berrettini, ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic in quel di Doha, torneo nel quale si è poi fermato ai quarti di finale. Parso in ottima condizione il numero 3 azzurro vuole cementare la ritrovata top 30 del ranking internazionale. Superati in due set il francese Gael Monfils e l’australiano Christopher O’Connell, l’italiano sfida oggi un tennista contro il quale è nettamente sotto negli scontri diretti. Matteo dovrà come sempre far leva sulle sue armi principali, ovvero servizio e dritto, fondamentali per abbreviare gli scambi e conservare preziose energie.

Dal canto suo Tsitsipas, ventiseienne di Atene (Grecia), sta attraversando un periodo complicato. Scivolato oltre la top ten del ranking ATP l’ellenico ha esordito cedendo al primo turno degli Australian Open con i quarti di finale di Rotterdam che ad oggi sono il suo miglior risultato stagionale. Sconfitto a sorpresa dal serbo Medjedovic nel primo turno del torneo di Doha Tsitsipas ha bisogno di inanellare vittorie per incamerare fiducia. Nel corso della settimana emiratina ha sconfitto Lorenzo Sonego ed il russo Karen Khachanov.

Il quarto di finale dell’ATP 500 di Dubai tra Matteo Berrettini ed il greco Stefanos Tsitsipas sarà il quarto match sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 dopo Auger-Aliassime-Cilic, Nardi-Halys e Medvedev-Griekspoor. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!