LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellegrino sogna una medaglia

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera valida per i Mondiali di Trondheim 2025. Il programma della rassegna iridata si apre sulle nevi di Trondheim (in Norvegia) con la sprint a tecnica libera di sci di fondo, ovvero una delle poche gare dell’intera manifestazione in cui l’Italia può coltivare ambizioni da podio.

Per il campione valdostano Federico Pellegrino, all’ultimo Mondiale in carriera, la lotta per il podio si preannuncia durissima, considerando l’andamento della stagione, ma resta lui il punto di riferimento della squadra azzurra nella caccia a una medaglia. Al suo fianco, Martino Carollo, Davide Graz e Giovanni Ticcò, che avranno l’opportunità di fare esperienza in una competizione di questo livello.

Johannes Høsflot Klæbo è in grado di vincere su tutti i terreni, dalla sprint alla 50 km. Quest’anno Klæbo ha però un unico obiettivo, i Mondiali di casa, nel senso più letterale del termine, e si è visto anche nelle tappe precedenti di Coppa del Mondo con qualche rinuncia ma oggi è la prima delle giornate chiave della sua stagione. Tutta la sua preparazione e tutto il suo inverno sono stati improntati a raggiungere la manifestazione iridata al 100% della condizione, con il sogno di fare man bassa di medaglie d’oro. Il fenomeno norvegese cercherà oggi di centrare il quarto successo consecutivo. Al fianco di Klaebo nella favoritissima squadra norvegese ci sono Erik Valnes, Even Northug, detentore del titolo nazionale nel format, Matz William Jenssen e Håvard Solås Taugbøl. Tra i grandi favoritik della vigilia anche il francese Lucas Chanavat e lo svedese Edvin Anger, che è molto cresciuto in questa stagione ma potrebbero esserci sorprese dietro l’angolo.

In campo femminile si preannuncia una sfida alquanto divertente e incerta: sulla neve di casa le norvegesi vorranno essere protagoniste con Julie Myhre, a podio nelle sprint a skating di Lillehammer e Davos di questa stagione, Mathilde Myhrvold, anche lei a podio nella sprint a skating a Davos, Lotta Udnes Weng e Kristine Stavås Skistad. La squadra da battere, però, è quella svedese, composta da tutte potenziali atlete da podio: Maja Dahlqvist, Linn Svahn, Jonna Sundling, che ha vinto le tre sprint a tecnica libera fin qui disputate in stagione, Johanna Hagström ed Emma Ribom.

Attenzione alla leader della Coppa di specialità, la finlandese Joensuu, alla tedesca Gimmler, alla svizzera Faehndrich e alla leader di Coppa del Mondo, la statunitense Jessie Diggins che cercheranno di rompere le uova nel paniere alle scandinave. L’Italia sarà rappresentata in qualificazione da Federica Cassol e Nadine Laurent: obiettivo qualificazione alla seconda fase della gara.

