LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores in DIRETTA: l’Italia si affida a Thaler e Vanni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile valevole per i Mondiali juniores di sci alpino in programma a Tarvisio (Italia). La località friulana si prepara ad ospitare l’evento iridato dedicato agli atleti nati non prima del 2003. Quest’oggi infatti si inaugurerà ufficialmente la kermesse con le prime competizioni che assegneranno medaglie: si partirà con la discesa libera femminile, il cui via è previsto per le 9.00.

Da quanto emerso nell’unica prova disputata sulla pista “Di Prampero”, non sembra esser presente una favorita principale per la vittoria. Il miglior tempo l’ha fatto segnare la statunitense Allison Mollin, una delle atlete papabili per le medaglie, ma l’americana deve vedersela con la transalpina Garance Meyer, le austriache Leonie Zegg e Victoria Olivier e la svizzera Stefanie Grob.

Non va dimenticata Sara Thaler. L’azzurra si è ben comportata in prova, chiudendo in terza posizione l’unica discesa cronometrata effettuata sul tracciato di gara. L’altoatesina, classe 2004, ha già centrato la zona punti in Coppa del Mondo in un’occasione nella stagione in corso e si candida a recitare un ruolo da protagonista quest’oggi. Occhio anche a Camilla Vanni, possibile outsider nella corsa al podio. Al via anche Ludovica Righi e Ludovica Vittoria Druetto.

