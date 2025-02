LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali juniores in DIRETTA: Emanuel Lamp outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile valevole per i Mondiali juniores di sci alpino in programma a Tarvisio (Italia). Al termine della prova femminile, saranno gli uomini a giocarsi le tre medaglie messe in palio nel primo evento maschile in programma in quest’edizione iridata. Tanti i nomi sulla carta da podio: si preannuncia una gara decisamente interessante.

Da quanto emerso nell’unica prova disputata sulla pista “Di Prampero”, la Svizzera dovrebbe aver le maggiori chance di imporsi. Seguendo il ritmo imposto dai “grandi” in questa stagione in velocità, i favoriti per il successo potrebbero essere Philipp Kaelin e Sandro Manser, primi due classificata nella discesa cronometrata effettuata martedì. Il grande rivale per gli elvetici dovrebbe essere l’austriaco Matteo Haas. Un gradino sotto troviamo il tedesco Felix Roesle e il francese Thomas Chaix.

L’Italia non parte al via per ottenere risultati di prestigio, al contrario di quello che invece troviamo in campo femminile. L’atleta più accreditato è Emanuel Lamp: il 20enne azzurro si è piazzato nei primi dieci in prova, e mantenere questa posizione potrebbe costituire l’obiettivo di giornata. Al via anche Sebastiano Cipriano, Luca Ruffinoni e Nicolò Nosenzo.

