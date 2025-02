F1 oggi in tv, Test Sakhir 2025: orari 27 febbraio, canale, programma, streaming

Oggi, giovedì 27 febbraio, andrà in scena la seconda giornata dei test di F1 sul tracciato di Sakhir. In Bahrain si prosegue con il lavoro di preparazione da parte delle scuderie in vista dell’esordio del campionato previsto all’Albert Park di Melbourne (Australia), dal 14 al 16 marzo. Tanto materiale da provare per comprendere il corretto funzionamento della propria vettura.

La Ferrari dovrà sicuramente lavorare sulla SF-25 per quanto è emerso ieri. La monoposto di Maranello è apparsa molto nervosa sul posteriore, costringendo a non pochi traversi sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc. Vedremo se già da questo day-2 ci saranno dei miglioramenti in questo senso, perché se il comportamento della vettura dovesse manifestarsi ancora instabile sarebbe molto negativo.

Di sicuro c’è che la McLaren abbia un pacchetto molto convincente. Sostanzialmente, il team campione del mondo ha ripreso da dove aveva interrotto e Lando Norris ha voluto ribadire il concetto, mettendo in mostra una grandissima velocità sia sul giro secco che sui long run. Qualche problema in più sia per la Mercedes che per la Red Bull.

La seconda giornata dei test di F1 2025, in programma quest’oggi dalle 08.00 italiane, sarà trasmessa in tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2 a Sakhir.

F1 OGGI IN TV

Giovedì 27 febbraio (orari italiani)

08:00-12:00 sessione mattutina test a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

13:00-17:00 sessione pomeridiana test a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

