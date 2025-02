Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orari sprint 27 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ci siamo. Cominciano i Mondiali di sci di fondo, a Trondheim: è il tempo della sprint a tecnica libera, che può regalare all’Italia delle emozioni importanti. Il tutto, naturalmente, a a patto che Federico Pellegrino riesca a sfruttarle.

Per l’uomo che più di tutti cerca di caricarsi sulle spalle la spedizione azzurra in territorio norvegese c’è una chance concreta di andare a cercare una medaglia, che lo porterebbe nel solco della storia del fondo italiano. C’è però anche da tenere in conto una larga serie di avversari, tra i quali però mancherà Erik Valnes. Inutile dire chi sia il favorito per l’oro: Klaebo. Per quel che riguarda le donne, occhi molto ben puntati su una Federica Cassol che intende lanciare buoni segnali.

La sprint dei Mondiali di Trondheim 2025 si disputerà oggi dalle ore 10:00 per le qualificazioni e dalle 12:30 per le fasi finali. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SPRINT MONDIALI TRONDHEIM 2025

Giovedì 27 febbraio

Ore 10:00 Qualificazioni Sprint tl

Ore 12:30 Fasi finali Sprint tl

PROGRAMMA MONDIALI TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – 2 Federico Pellegrino, 31 Davide Graz, 38 Giovanni Ticcò, 40 Martino Carollo

DONNE – 25 Federica Cassol, 34 Nadine Laurent