Sport in tv oggi (domenica 2 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 2 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il ciclocross con i Mondiali, gli sport invernali con il biathlon, lo sci di fondo, lo skicross, lo snowboardcross e lo speed skating, e tanto altro ancora.

A Lievin, in Francia, si concluderanno i Mondiali 2025 di ciclocross: come di consueto a chiudere il programma sarà la gara della categoria uomini élite, che scatterà alle ore 15.05 e vedrà andare in scena un attesissimo duello.

Saranno della partita, infatti, sia il neerlandese Mathieu van der Poel che il belga Wout van Aert: il corridore della Alpecin-Deceuninck cera il settimo titolo iridato, dopo aver conquistato le ultime due edizioni, mentre l’atleta della Visma | Lease a Bike cerca il quarto oro mondiale, con l’ultimo vinto ormai sette anni fa.

Cancellato lo sci alpino, dato che la discesa libera maschile nei giorni scorsi non ha potuto vedere andare in scena prove cronometrate, l’Italia attende con ansia le gare di skicross, di snowboardcross, ma soprattutto può puntare sullo speed skating.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 2 febbraio

03.00 Ciclismo, Cadel Evans Great Ocean Road Race – discovery+

04.00 Snowboard, Coppa del Mondo Beidahu: qualificazioni snowboardcross maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

06.30 Snowboard, Coppa del Mondo Beidahu: snowboardcross maschile e femminile – discovery+

09.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 femminile – discovery+

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne: 10 km tl maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Boi Taull: staffetta mista – ISMF Youtube Channel

10.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.35 Sci freestyle, Coppa del Mondo Veysonnaz: qualificazioni skicross maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.45 Biathlon, Europei: staffetta 4×6 km femminile – discovery+

11.05 Ciclocross, Mondiali Lievin: uomini junior – Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, discovery+

12.00 Basket, Serie A: Napoli-Brescia – DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Juventus-Empoli – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Napoli – DAZN

12.30 Ciclismo, Trofeo Palma – discovery+

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Veysonnaz: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne: 10 km tl femminile – Rai Play Sport 2, discovery+

13.05 Ciclocross, Mondiali Lievin: donne under 23 – discovery+, Rai Play Sport 1

13.45 Biathlon, Europei: staffetta 4×7,5 km maschile – discovery+

14.25 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: 7.5 km femminile – discovery+

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: qualificazioni LH HS147 maschile – discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Genoa – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Lazio – DAZN

15.05 Ciclocross, Mondiali Lievin: uomini élite – Eurosport 2 HD, dalle 15.20 Rai 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: 12.5 km maschile – discovery+

15.30 Ciclismo, GP La Marseillaise – discovery+

16.00 Volley, SuperLega: Rana Verona – Itas Trentino – DAZN, VBTV

16.00 Volley, SuperLega: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova – Rai Play Sport 2, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Perugia – DAZN, VBTV

16.00 Basket, Serie A: Scafati-Sassari – DAZN

16.10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: LH HS147 maschile – discovery+

16.45 Speed skating, Coppa del Mondo Milwaukee: 3a giornata – 20.30 discovery+

16.45 Basket, Serie A: Pistoia-Treviso – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

17.00 Volley, SuperLega: Mint Vero Volley Monza – Sonepar Padova – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Conegliano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Vallefoglia – VBTV

17.30 Snowboard, Coppa del Mondo Aspen: slopestyle femminile e maschile – discovery+, Rai Play Sport 1

17.30 Basket, Serie A: Milano-Varese – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Milan-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Pallamano, Mondiali: finale, Croazia-Danimarca – Sky Sport Max, Pallamano TV, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Yuasa Battery Grottazzolina – Allianz Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prisma Taranto – VBTV

18.15 Basket, Serie A: Trentino-Trapani – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Venezia – DAZN

19.00 Volley, SuperLega: Cisterna Volley – Valsa Group Modena – DAZN, VBTV

19.50 Atletica, World Indoor Tour Boston (con Marcell Jacobs e Sintayehu Vissa) – 22.00 Sky Sport Arena, Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Napoli – DAZN, DAZN 1

21.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Aspen: halfpipe femminile e maschile – discovery+, Rai Play Sport 1