Sci di fondo oggi in tv: programma 10 km Cogne, orari, streaming

Dopo l’accoppiata di gare veloci, in Coppa del Mondo di sci di fondo in quel di Cogne si chiude la settimana con la 10 km. Si va stavolta per la tecnica libera con partenza a intervalli, con ampia partecipazione italiana.

Sostanzialmente viene completata la “rotazione” del contingente azzurro tra sprint e distance, con una vera e propria esplosione italiana da 11 uomini e 8 donne, con vari esordienti tanto in stagione quanto in assoluto. Di punta c’è Federico Pellegrino, anche se le gare a intervalli non sono mai state il suo forte e allora è possibilissimo che altri azzurri possano inserirsi con buon agio nella situazione.

Le sprint tc di Coppa del Mondo a Cogne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 relativamente alla sola gara maschile. La diretta streaming sarà assicurata da Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (stesse tempistiche di Eurosport 2) e RaiPlay Sport 2 (gara femminile). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO COPPA DEL MONDO COGNE 2025 OGGI

Domenica 2 febbraio

Ore 10:00 10 km tl maschile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 13:00 10 km tl femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO COGNE 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (gara maschile)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (gara maschile), RaiPlay Sport 2 (gara femminile)

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – 19 Mikael Abram, 21 Martin Coradazzi, 22 Giovanni Ticcò, 27 Lorenzo Romano, 30 Davide Graz, 31 Giandomenico Salvadori, 32 Simone Daprà, 33 Paolo Ventura, 39 Elia Barp, 65 Alessandro Chiocchetti, 70 Federico Pellegrino

DONNE – 6 Federica Cassol, 9 Stefania Corradini, 13 Francesca Franchi, 15 Martina Bellini, 25 Martina Di Centa, 33 Caterina Ganz, 43 Anna Comarella, 44 Cristina Pittin