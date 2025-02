LIVE Sci di fondo, 10 km Cogne 2025 in DIRETTA: Italia, servono risposte nelle gare ad intervalli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica libera maschile e femminile con partenza a intervalli in programma a Cogne, a chiudere il terzo week end consecutivo della Coppa del Mondo 2024-2025. Da venerdì 31 gennaio a oggi, domenica 2 febbraio, la Valle d’Aosta ha ospitato il settimo appuntamento della stagione (il penultimo prima dei Mondiali di Trondheim). Il programma del weekend valdostano ha previsto nell’ordine una team sprint in classico, una sprint individuale sempre in classico e oggi una 10 chilometri con partenza a intervalli in tecnica libera.

la giornata di gare si aprirà con la competizione maschile, che prenderà il via alle ore 10:00. Saranno ben 11 gli atleti azzurri in gara, con una partenza ravvicinata per Mikael Abram (19), Martin Coradazzi (21) e Giovanni Ticcò (22). Dopo un ottimo Tour de Ski, tornerà in pista anche Lorenzo Romano (27), seguito da un folto gruppo di italiani: Davide Graz (30), Giandomenico Salvadori (31) al debutto stagionale, Simone Daprà (32) e Paolo Ventura (33).

Più tardi toccherà a Elia Barp (39), mentre bisognerà attendere fino alla partenza di Alessandro Chiocchetti (65). A chiudere il gruppo dei big sarà Federico Pellegrino (70). Tra i favoriti, da tenere d’occhio la squadra norvegese, in particolare il rientrante Harald Østberg Amundsen (54) e Simen Hegstad Krueger (62). Tra gli outsider di lusso, attenzione ad Andreas Fjorden Ree (46) e Iver Tildheim Andersen (48).

Sarà la gara femminile a chiudere la tappa valdostana, con 59 fondiste pronte a sfidarsi. L’Italia schiererà 8 atlete, tra rientri e debutti assoluti in Coppa del Mondo. La prima azzurra a partire sarà Federica Cassol (6), seguita dall’esordiente Stefania Corradini (9). Dopo uno stop e una ripartenza dalla Coppa Italia, tornerà in gara Francesca Franchi (13), mentre Martina Bellini (15) cercherà riscatto dopo la sfortunata caduta nelle qualifiche della sprint. Martina Di Centa (25) completerà il primo gruppo di italiane.

Più avanti partiranno Caterina Ganz (33) e Anna Comarella (43), mentre torna in Coppa del Mondo la friulana Cristina Pittin (44), che cercherà di mettersi alle spalle un periodo non semplice. Tra le favorite per la vittoria, spiccano la leader di Coppa Jessie Diggins (37) e Astrid Øyre Slind (31), ma attenzione anche alle atlete finlandesi e alla francese Flora Dolci (51).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica libera maschile e femminile con partenza a intervalli in programma a Cogne, a chiudere il terzo week end consecutivo della Coppa del Mondo 2024-2025: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.00 con la gara maschile. Dalle 13.00 la gara femminile. Buon divertimento!