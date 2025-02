LIVE Pinerolo-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: proseguirà la striscia della capolista?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Pinerolo-Conegliano, partita di volley di A1 femminile valevole per la ventunesima giornata.

Le padrone di casa si apprestano ad una sfida complicata. Le pantere venete, infatti, hanno vinto fin qui 20 match su altrettante partite e concesso solamente 4 set in totale. E la classifica parla chiaro: 60 punti a +12 sulle seconde, le toscane di Scandicci. Tuttavia, il fattore campo (sold out) potrebbe dare a coach Marchiaro qualche speranza in più in vista dell’incontro serale.

Entrambe le squadre arrivano dai recuperi della prima giornata di ritorno, Pinerolo con Milano, incontro vinto dalle milanesi per 3-1 in rimonta, e Conegliano con Busto Arsizio, match finito 0-3 in casa delle lombarde con una Zhu infuocata da 15 punti, Adigwe 14 e Gabi 10.

Attualmente Pinerolo si attesta in 9ª posizione a 21 punti con 7 partite vinte e 13 perse. Le ultime tre partite, tra l’altro, sono 3 sconfitte. Oltre a quella patita contro le milanesi, Pinerolo è andata a perdere contro Talmassons (3-0) e contro Busto Arsizio (3-1).

Per Conegliano sarà, invece, l’ultima partita prima delle semifinali di Coppa Italia, competizione che le porterà a Casalecchio di Reno ad affrontarsi contro Gorgonzola Novara l’8 di febbraio. L’altra semifinale, invece, vedrà la partecipazione di Scandicci e Milano, sempre nella stessa arena poche ore più tardi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale dell’evento con aggiornamenti costanti punto per punto e cronaca del match. L’appuntamento è per questa sera alle 17:00. Non ci resta che augurarvi buon divertimento!