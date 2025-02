LIVE Ciclocross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Van der Poel vs Van Aert, l’eterno duello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di ciclocross 2025. La rassegna iridata di Lievín (Francia) termina con la gara più attesa dell’intero programma: la prova elité maschile. Quest’oggi assisteremo ad un nuovo capitolo dell’eterno duello di questa disciplina: Mathieu Van der Poel contro Wout Van Aert.

Il favorito assoluto è l’olandese che arriva a questo appuntamento in grandissima forma. Van der Poel ha infatti vinto per dispersione nelle ultime uscite in Coppa del Mondo, trionfando a Maasmachelen ed Hooghereide. Il fuoriclasse neerlandese cerca il settimo successo della propria carriera, il sesto nelle ultime sette edizioni (unica eccezione il 2022 quando non prese parte).

Condizione tutta da scoprire per Van Aert che ha confermato all’ultimo la sua presenza a Lievín. Il belga ha ottenuto un solo successo nella Coppa del Mondo, nella tappa di Dendermonde, dove non c’era Van der Poel. Proveranno a far saltare il banco anche Michael Vanthourenhout, Toon Aerts e Joran Wyseure. L’Italia sarà rappresentata da solamente due atleti: Gioele Bertolini e Federico Ceolin.

La gara maschile dei Mondiali di ciclocross 2025, in scena a Lievín inizierà alle 15.05.