LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston in DIRETTA: Jacobs sfida subito Lyles!

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del New Balance Indoor Grand Prix 2025, meeting internazionale in programma a Boston (USA). Passa dagli Stati Uniti il massimo circuito mondiale dell’atletica al coperto, il World Indoor Tour Gold, e l’attesa è tutta per il debutto del campione olimpico di Tokyo dei 100 Marcell Jacobs che, sulla classica distanza indoor dei 60, sfida il campione olimpico di Parigi dei 100 Noah Lyles e tanti altri specialisti della velocità.

Le batterie dei 60 piani uomini sono in programma alle 22:12 italiane, nel pomeriggio locale, mentre la finale è prevista per le 23:54. L’attesa è alta non solo per Jacobs, ma anche per la presenza di Noah Lyles, oro olimpico e mondiale dei 100 metri, che ha già debuttato la scorsa settimana con un doppio 6.62 a Gainesville. Tra gli avversari annunciati dagli organizzatori figurano anche l’americano Trayvon Bromell e il britannico Zharnel Hughes.

La competizione si preannuncia di altissimo livello, con tre dei primi dieci velocisti di sempre nei 60 metri: Jacobs ha firmato un 6.41 nella finale vinta ai Mondiali indoor di Belgrado 2022, Bromell ha registrato 6.42 nel 2023, mentre Lyles ha corso in 6.43 nel 2024. Da non sottovalutare anche Hughes, autore di un 6.45 all’aperto due anni fa.

Nel meeting gareggerà anche l’azzurra Sintayehu Vissa, primatista italiana outdoor nei 1500 metri, che sarà in azione nei 3000 metri insieme all’australiana Jessica Hull. Grande attesa anche per le gare sui 60 ostacoli, dove scenderanno in pista i primatisti mondiali Grant Holloway (Usa) e Devynne Charlton (Bahamas), mentre nei 300 metri brilleranno la campionessa olimpica dei 100 Julien Alfred (Saint Lucia) e Rai Benjamin (Usa), specialista dei 400 ostacoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del New Balance Indoor Grand Prix 2025, meeting internazionale in programma a Boston (USA), minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 22.00 circa. Buon divertimento!